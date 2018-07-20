Задержанный в Алматы по подозрению в убийстве фигуриста Дениса Тена признался в содеянном

Об этом сказал прокурор города Берик Жуйриктаев.

«В результате потасовки Денису было нанесено ножевое ранение. Он был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу, с момента поступления, его состояние оценивалось, как крайне тяжелое. К сожалению, несмотря на усилия врачей, Денис Тен скончался.»

Казахстанский фигурист был бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года.