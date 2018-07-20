Задержанный в Алматы по подозрению в убийстве фигуриста Дениса Тена признался в содеянном
Об этом сказал прокурор города Берик Жуйриктаев.
«В результате потасовки Денису было нанесено ножевое ранение. Он был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу, с момента поступления, его состояние оценивалось, как крайне тяжелое. К сожалению, несмотря на усилия врачей, Денис Тен скончался.»
Казахстанский фигурист был бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года.
Комментарии2
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sskull 20 июля 2018 | 12:25
Мне интересно как казахи свои " жымвырышты куймырышты" будут переводить на латинский алфавит? Там же слова букв по двадцать получатся.
oxlomon 20 июля 2018 | 12:32
Да, быстро их органы чувака на признанку раскололи. Чувствуется древнемонгольская школа: пятки к затылку и пока позвоночник не треснет.
А у нас с этим Сенцовым чёй-то всё миндальничают. :(