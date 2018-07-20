В Главном научном институте Роскосмоса проводят обыски
Причиной стало возбужденное уголовное дело о госизмене.
Следственная группа ФСБ обыскивает кабинеты сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения и офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. Там изымают документы. ФСБ проверяет ряд представилей Роскосмоса на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами, пишет газета . По информации издания, иностранцам стали известны результаты российских гиперзвуковых разработок, которые проходят под грифом «Совершенно секретно». Результатом обысков и расследования станут не только увольнения, но и более тяжелые последствия, отмечает «Коммерсант». Как рассказал газете источник, знакомый с материалами дела, утечка произошла от сотрудников, которые тесно общались с Дмитрием Пайсоном. Их фамилии не называются из-за тайны следствия.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил помогать следствию в ходе обысков.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил помогать следствию в ходе обысков.
Комментарии35
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mikhail_spb_ 20 июля 2018 | 12:11
А батутчик-рагозин почему до сих пор не даёт показаний в лубянском подвале?
danko1 20 июля 2018 | 12:12
mikhail_spb_: Его в первую очередь проверять надо.
Мало того, что много лет за многомиллиардными хищениями наблюдает ( или не только наблюдает?), так еще тесные связи со странами НАТО имеет.
tvitov66 20 июля 2018 | 12:20
danko1: проверять нужно каждого, имеющего родственников, недвижимость и счета в странах вероятного противника ... то есть в цивилизованном мире
danko1 20 июля 2018 | 12:25
tvitov66: Предлагаете начать с правящей верхушки и их подельников?
vilingrad 20 июля 2018 | 12:27
danko1: возбужденное уголовное дело о..."
...пессимизме:)
kondrakot 20 июля 2018 | 12:33
vilingrad: ёпст.. Оружие возмездия - гиперзвуковые батуты в опасности!
vikwlad 20 июля 2018 | 12:21
Сильно сомневаюсь, что в Роскосмосе могли создать что-то революционное в ракетостроении. У них с мозгами полный "Швах". Все ценные российские мозги давно уже работают на Западе.
speculyant 20 июля 2018 | 12:29
vikwlad: Ага,как же... Супер-пружины для батута-наша разработка,родная! Видать,вражины гадские,количество витков слили... И в какую сторону закручены... :0))))))))))))
tvitov66 20 июля 2018 | 12:35
Все начиналось в далекой Армении в давние времена могучего СССР - тогда "Запарожец" смог достигнуть звукового барьера, когда его скинули с горы Арарат! Нонче изделие от "Искандера" тоже решили скинуть с аналогичной высоты ... но проклятые капитализды стали смутно догадываться
tom_tom 20 июля 2018 | 12:24
В Звездном городке сгорела знаменитая баня Гагарина, которую ему подарил президент Финляндии в 1961 году во время первой зарубежной поездки Юрия Алексеевича...
ЧЁТАРЖУ
gencek 20 июля 2018 | 12:12
Стали известны тайны создания мультика ?
Смерть шпионам !!!
vlastimil_popogrebski 20 июля 2018 | 12:12
Гиперзвук это как пук. Звука ещё нет а запах уже есть
olegleon 20 июля 2018 | 12:12
ну да. это российские спецслужбы "взламывают", "воруют" и т.п. , а иностранные "узнают" или "получают информацию" )))
anemon 20 июля 2018 | 12:17
olegleon: Ну, это "для них", а "для нас" - как раз наоборот.
tvitov66 20 июля 2018 | 12:22
anemon: например, как они узнали ФИО, звания и штатное расписание тех 12 ГРУшников? - пехтинцы сами в клюве принесли, ибо они теперь на новую Родину трудятся
olegleon 20 июля 2018 | 12:33
anemon: т.е. Эхо, Коммерсант или Гольц это "их"?
а я то думал, что это наши, а не их.
kvasoff 20 июля 2018 | 12:13
И что самое трагичное, после 90-х такие пайсоны засажены во все отрасли нашей страны. А все кричат коррупция и лень русского народа.. А оно вон как..
vlabumur 20 июля 2018 | 12:32
kvasoff: после 90-х такие пайсоны засажены во все отрасли нашей страны.
++++++++++++++++++++++++
А главное в Кремле засажены вот горе.
speculyant 20 июля 2018 | 12:33
kvasoff: Самое трагичное,что после 90х гэбуха в доле с бандюками засадила жало во все отрасли нашей страны. И отсасывает кровушку благополучно,даже об анестезии уже не сильно заботясь. А вам все шпионские заговоры мерещатся...
gvs 20 июля 2018 | 12:15
Теперь будут вычищать из Росбатута всех работников с "английскими" фамилиями )))
anemon 20 июля 2018 | 12:15
Ну, да, теперь все провалы в космосе объяснят вредительством врагов. Бывало у нас уже такое.
kaputvsemu 20 июля 2018 | 12:16
А, госизмена! Сталина на вас нет, но есть Путин!
liudmilaho 20 июля 2018 | 12:18
Читаешь заголовки на сайте и поражаешься. Там обыски, здесь обыски, того посадили, другой под следствием... Жуть.
Мы уже в 37-ом?
vlastimil_popogrebski 20 июля 2018 | 12:25
liudmilaho: как бы да. А что у вас возникли возражения?
speculyant 20 июля 2018 | 12:37
liudmilaho: Не,врут,видать,либералы... Все на свободе,счастливы,сыты,пьяны,цветочки нюхают... А в сизо и на зону для оздоровления просятся. Ну их туда и пускают по доброте душевной! Благолепие!
kama 20 июля 2018 | 12:21
Рогозина по идее тоже надо бы взять за яйки как врага народа и бессарабского шпиона.
tvitov66 20 июля 2018 | 12:38
kama: он ЗА пенсионную реформу - ибо СВОЙ!
alex_gonchar 20 июля 2018 | 12:21
А как же тоннель от Вашингтона до Пекина? Обнаружен?
vladimirgornitsky 20 июля 2018 | 12:22
Объяснять все провалы и неудачи (а в космической отрасли этого добра навалом) происками врагов народа, диверсантов и шпионов - добрая чекистская традиция. Не спрашивать же с тех, кто из-за некомпетентности разваливал отрасль - с того же Рогозина. Хотя, если потребуется, то и с него спросят. Неприкоснованным в такой системе является только первое лицо.
inga_92_1 20 июля 2018 | 12:24
Доверили козлику огород...
zhrv 20 июля 2018 | 12:26
Да ладно?! Мне все это напоминает патриотический маркетинг.
elenaprekrasnaya2009 20 июля 2018 | 12:28
Молодые ученые просто побоятся идти работать в оборонку - чекисты во всех видят врага
podwodnik 20 июля 2018 | 12:31
Видимо стырили у них. Выдали за своё. Теперь разбираются почему у них такое же, причём старое и в открытом доступе. С разработками у нас откровенно плохо, зато с "органами" очень хорошо. Такой вот дисбаланс.
murad_manapov 20 июля 2018 | 12:32
многочисленное семейство Рогозиных спешно вывозит награбленное в загнивающую амерегу?
tks 20 июля 2018 | 12:35
В принципе логично: должен же быть кто-то виноват в провальных разработках? Но так как баблосики освоены, то проще, лучше и эффективнее списать все на проклятых предателей! В итоге, и денежка на кармане, и выслуга налицо!