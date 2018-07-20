В Главном научном институте Роскосмоса проводят обыски

Причиной стало возбужденное уголовное дело о госизмене.

Следственная группа ФСБ обыскивает кабинеты сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения и офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. Там изымают документы. ФСБ проверяет ряд представилей Роскосмоса на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами, пишет газета . По информации издания, иностранцам стали известны результаты российских гиперзвуковых разработок, которые проходят под грифом «Совершенно секретно». Результатом обысков и расследования станут не только увольнения, но и более тяжелые последствия, отмечает «Коммерсант». Как рассказал газете источник, знакомый с материалами дела, утечка произошла от сотрудников, которые тесно общались с Дмитрием Пайсоном. Их фамилии не называются из-за тайны следствия. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил помогать следствию в ходе обысков.