«Новая газета» рассказала о пытках заключенного в ярославской колонии №1

Издание опубликовало видеозапись с портативного видеорегистратора сотрудника ФСИН.

Десятиминутный ролик оказался в распоряжении юристов фонда «Общественный вердикт». По их данным, запись сделана 29 июня 2017 года. Называется и имя заключенного — Евгений Макаров. На видео видно, что на столе лежит лицом вниз человек, его руки скованы наручниками и заломлены над спиной. Всего в комнате по меньшей мере 10 человек, в основном в серо-голубой камуфляжной форме. Они по очереди бьют лежащего по голеням и стопам резиновыми дубинками, мужчина кричит и просит о пощаде. Его несколько раз обливают водой из ведра. В какой-то момент ставят на пол на колени и бьют по лицу. Один из присутствующих спрашивает заключенного, зачем он называл его «псиной рыжей». Тот извиняется, но его продолжают пытать.

По словам правозащитников, после этого Макаров не мог встать и ходил под себя кровью. СК провел проверку, но отказался заводить уголовное дело. По версии сотрудников колонии, заключенный отказывался выйти из камеры, а затем начал призывать других к неповиновению и нанес сам себе порезы гвоздем. После этого к нему применили наказание.

Напомним, о пытках в ярославской колонии Макаров, Руслан Вахапов и фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих сообщили в апреле прошлого года. После этого их постоянно помещали в ШИЗО и вновь избивали.