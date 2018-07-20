«Новая газета» рассказала о пытках заключенного в ярославской колонии №1
Издание опубликовало видеозапись с портативного видеорегистратора сотрудника ФСИН.
Десятиминутный ролик оказался в распоряжении юристов фонда «Общественный вердикт». По их данным, запись сделана 29 июня 2017 года. Называется и имя заключенного — Евгений Макаров. На видео видно, что на столе лежит лицом вниз человек, его руки скованы наручниками и заломлены над спиной. Всего в комнате по меньшей мере 10 человек, в основном в серо-голубой камуфляжной форме. Они по очереди бьют лежащего по голеням и стопам резиновыми дубинками, мужчина кричит и просит о пощаде. Его несколько раз обливают водой из ведра. В какой-то момент ставят на пол на колени и бьют по лицу. Один из присутствующих спрашивает заключенного, зачем он называл его «псиной рыжей». Тот извиняется, но его продолжают пытать.
По словам правозащитников, после этого Макаров не мог встать и ходил под себя кровью. СК провел проверку, но отказался заводить уголовное дело. По версии сотрудников колонии, заключенный отказывался выйти из камеры, а затем начал призывать других к неповиновению и нанес сам себе порезы гвоздем. После этого к нему применили наказание.
Напомним, о пытках в ярославской колонии Макаров, Руслан Вахапов и фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих сообщили в апреле прошлого года. После этого их постоянно помещали в ШИЗО и вновь избивали.
Комментарии16
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banyi3 20 июля 2018 | 12:12
Новой Газете надо на гороскопы переходить и кроссворды )))
edyatel 20 июля 2018 | 12:17
banyi3: А к таким сообщениям такое же отношение как к гороскопам.
Все понимают и должны понимать, что колония и не должна быть курортом, иначе многим захочется пожить на халяву
anemon 20 июля 2018 | 12:21
edyatel: Ну, ты и с...ка, раз оправдываешь такие зверства! Но у нас на Руси не зря говорят: от тюрьмы и от сумы не зарекайся, накличешь себе, и тебе так же "посочувствуют".
murad_manapov 20 июля 2018 | 12:26
anemon: он мент, поэтому так пишет.
futbolist73 20 июля 2018 | 12:32
murad_manapov: Он уже использованный го..н!
blinorozhiy_chmo 20 июля 2018 | 12:31
"И - боже вас сохрани - не читайте до обеда "Новую газету" (с)
;-D
drillerthriller 20 июля 2018 | 12:24
edyatel: ты не дятел, ты - петушара
polsan 20 июля 2018 | 12:26
edyatel: Наказанием является ограничение свободы, для совершившего преступное деяние, а не пытки. Если бы наказание предусматривало пытки, это было бы записано в приговоре!
mikhail_spb_ 20 июля 2018 | 12:13
Очевидно, в вертухаи набирают конченных садистов, над которыми в детстве издевались их пьяные мамаши?
askol2016 20 июля 2018 | 12:13
Режим бандитов и садистов
trans 20 июля 2018 | 12:13
Обычное явление в полицейском государстве имени Путина.
vlabar1960 20 июля 2018 | 12:26
Это происходит в золотом кольце России, а что творится где-нибудь в Урюпинске представить сложно.
airjeff 20 июля 2018 | 12:27
"к нему применили наказание" многостаночники какие, универсалы. сами - прокуроры, судьи и экзекуторы
vlabumur 20 июля 2018 | 12:27
В России это бывает. Бьют и сильно.
payalnick 20 июля 2018 | 12:32
Это ложь и фотомонтаж. Россия-член СЕ. В единой семье братских и свободолюбивых народов!.
Сергей Матвиенко и Лиза Пескова не дадут соврать
futbolist73 20 июля 2018 | 12:36
наступит день, когда оказавшиеся под такими же пытками те сотрудники будут просить пощады, а те кто здесь их оправдывали даже думать об этом не будут, самыми жестокими палачами окажутся вот эти продажные твари!