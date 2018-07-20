Спецслужбы, которые замешаны в утечке информации о гиперзвуковом оружии,пытаются выяснить,блефует ли Россия – эксперт

Разработка гиперзвукового оружия представляет собой важнейшее направление новой гонки вооружений. И в этом контексте попытки иностранных спецслужб получить информацию о российских наработках могут быть связаны с желанием установить, блефует ли Кремль, заявляя об успехах в этой сфере. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал военный обозреватель Александр Гольц, комментируя информацию об обысках на предприятиях космической отрасли по делу о госизмене, связанном с передачей сведений о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам.

«Удастся или нет каждой из сторон достичь этой фантастической скорости – большой вопрос, и то, как это удастся сделать. Конечно, все разведки, и прежде всего американская разведка, заинтересованы узнать, Россия блефует или нет», — сказал он.

Утечка информации, предполагает А.Гольц, вероятнее всего, касается проекта гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал». Он напомнил, что еще 1 марта президент России Владимир Путин рассказал о том, что комплекс прошел успешные испытания. При этом эксперт отметил, что до сих пор нет информации о том, что именно представляет собой эта разработка.

«Некоторые считают, что это воздушный вариант российской ракеты «Искандер». Смысл заключается в том, что с помощью сверхскоростного истребителя МиГ-31 или бомбардировщика Ту-22М эта система разгоняется до определенной скорости, потом включается и достигает гиперзвука. Вот то, что нам более или менее известно», — рассказал А.Гольц.

Как сообщается, ФСБ начала обыски у сотрудников Центрально-научно-исследовательского института машиностроения и в Объединенной ракетно-космической корпорации. По информации газеты «Коммерсант», оперативники проверяют информацию о причастности должных лиц к намеренной передаче данных под грифом «Совершенно секретно» о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам.