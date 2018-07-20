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Эксклюзив Эха 11:52, 20 июля 2018

Спецслужбы, которые замешаны в утечке информации о гиперзвуковом оружии,пытаются выяснить,блефует ли Россия – эксперт

Разработка гиперзвукового оружия представляет собой важнейшее направление новой гонки вооружений. И в этом контексте попытки иностранных спецслужб получить информацию о российских наработках могут быть связаны с желанием установить, блефует ли Кремль, заявляя об успехах в этой сфере. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал военный обозреватель Александр Гольц, комментируя информацию об обысках на предприятиях космической отрасли по делу о госизмене, связанном с передачей сведений о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам.
«Удастся или нет каждой из сторон достичь этой фантастической скорости – большой вопрос, и то, как это удастся сделать. Конечно, все разведки, и прежде всего американская разведка, заинтересованы узнать, Россия блефует или нет», — сказал он.
Утечка информации, предполагает А.Гольц, вероятнее всего, касается проекта гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал». Он напомнил, что еще 1 марта президент России Владимир Путин рассказал о том, что комплекс прошел успешные испытания. При этом эксперт отметил, что до сих пор нет информации о том, что именно представляет собой эта разработка.
«Некоторые считают, что это воздушный вариант российской ракеты «Искандер». Смысл заключается в том, что с помощью сверхскоростного истребителя МиГ-31 или бомбардировщика Ту-22М эта система разгоняется до определенной скорости, потом включается и достигает гиперзвука. Вот то, что нам более или менее известно», — рассказал А.Гольц.
Как сообщается, ФСБ начала обыски у сотрудников Центрально-научно-исследовательского института машиностроения и в Объединенной ракетно-космической корпорации. По информации газеты «Коммерсант», оперативники проверяют информацию о причастности должных лиц к намеренной передаче данных под грифом «Совершенно секретно» о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам.

Комментарии

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olegleon 20 июля 2018 | 12:01

забавные эти эксперты и журналисты.
российские военные разведчики "взломали и похитили", нарушили закон.
а американские "пытаются получить информацию" и "заинтересованы узнать" )))

tvitov66 20 июля 2018 | 12:27

olegleon: все начиналось в далекой Армении в давние времена СССР - тогда "Запарожец" смог достигнуть звукового барьера, когда его скинули с горы Арарат! Нонче изделие от "Искандера" тоже решили скинуть с аналогичной высоты ... но капитализды стали смутно догадываться

olegleon 20 июля 2018 | 12:40

tvitov66:"Журналист: -По нашим данным вчера проводилось испытание атомной бомбы. По сообщению властей мощность бомбы не превышала 10 мегатонн, а на самом деле взрыв был мощностью не менее 90 мегатонн. Как вы это объясните?
Генерал: -Мы тоже думали что 10 мегатонн, а она как ё.....!!"

vilingrad 20 июля 2018 | 12:37

olegleon: Все эти кинжалы, арматы и прочие батуты- лишь декорации, прикрывающие большую пустую дыру на месте советского ВПК. Каждый раз вспоминается типа сучайная проговорка подополкана на военной кафедре о некоем отечественно. тектоническом "гееном оружиии", позволяющем менять рельеф и двигать континентальные плиты. . Было это в начале 80х. До сих пор ждем, когда Кремль применит это эффективное оружие...Вся эта демагогия- обычный слив, серая пропаганда. Реальные наработки всегда держатся в абсолютном секрете. В Вовке говорит ущемленное самолюбие, как и всегда у мужчины с большими амбициями и маленьким членом( см. Учебники сексопатологии). Вот он и размахивает виртуальным мечом размером с фаллос звезды Brazzers,а в реальности- пипка щенка кокер-спаниеля. Обидно, да:)

eduard53 20 июля 2018 | 12:06

* * *
Секретчики заведуют страной
И на секретах телеса наели,
И щёки надувают делово,
Но почему-то их секрет любой
Для остальных – секрет полишинеля.

condor00 20 июля 2018 | 12:14

eduard53: +100

(комментарий скрыт)

apels 20 июля 2018 | 12:21

Блефуют все! Разработки гиперзвукового двигателя идут многие годы. Но лично я сильно сомневаюсь в успешном образце. Тот вариант, когда самолет разгоняет - это не совсем то, что требуется и особого преимущества не дает.

(комментарий скрыт)

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