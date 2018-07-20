В центре Киева проходит акция памяти журналиста Павла Шеремета, убитого два года назад
Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева-Боровик, участники акции хотят напомнить правоохранительным органам, что спустя два года после гибели журналиста, преступление так и не раскрыто.
«Его близкие, коллеги, друзья, просто почитатели творчества, все, кто знали Павла, а у него было много поклонников в Украине, собрались в месте, где произошел взрыв автомобиля, для того, чтобы вспомнить друга и чтобы в том числе высказать свое недовольство тем, как ведется официальное расследование», — сказала С.Мусаева-Боровик.
Она подчеркнула, что за прошедшие два года следствие практически не продвинулось – не установлены ни исполнители, ни заказчики убийства.
«Мы сегодня хотели напомнить правоохранительным органам, что не удастся спустить это дело на тормозах, и мы контролируем, по-прежнему добиваемся установления истины», — добавила С.Мусаева-Боровик.
Известный украинский и российский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Машина, в которой журналист ехал на работу, принадлежала его гражданской жене, руководителю «Украинской правды» Алене Притуле, ее в автомобиле не было. Незадолго до гибели П.Шеремет и А.Притула жаловались друзьям на то, что за ними ведется слежка, сообщали СМИ. Коллеги журналиста считают, что убийство связано с его профессиональной деятельностью.
Комментарии9
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parasuk_ 20 июля 2018 | 11:48
Хохи, зачем вы нашего шеремету взорвали? Аркаше теперь бухнуть не с кем
glotov 20 июля 2018 | 11:54
Жалкая операция по поднятию престижа СБУ - в виде инсценировки с Бабенкой - не сильно помогла.
olegleon 20 июля 2018 | 12:03
судя по отсутствию тут хохлотроллей, они все на акцию ушли.
а вот куда хомячки делись?
zver777 20 июля 2018 | 12:04
Сами убили. сами помянули.
serg4422 20 июля 2018 | 12:06
судьба проститутки...
drillerthriller 20 июля 2018 | 12:08
serg4422:судьба проститутки...
Отличное название для твоей автобиографии.
romashka__ 20 июля 2018 | 12:10
Павел Шеремет - прекрасный человек.
Что имеем не храним, потерявши - плачем.
sskull 20 июля 2018 | 12:22
А помнится и толстомордый сразу руку Кремля нашнл и црушники там что-то расследовали...Походу вышли на хероев АТО, а этих сажать нельзя...
tremens_delirium 20 июля 2018 | 12:29
Пятница, разгар рабочего дня. Митингуют, говорите?