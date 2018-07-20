В центре Киева проходит акция памяти журналиста Павла Шеремета, убитого два года назад

Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева-Боровик, участники акции хотят напомнить правоохранительным органам, что спустя два года после гибели журналиста, преступление так и не раскрыто.

«Его близкие, коллеги, друзья, просто почитатели творчества, все, кто знали Павла, а у него было много поклонников в Украине, собрались в месте, где произошел взрыв автомобиля, для того, чтобы вспомнить друга и чтобы в том числе высказать свое недовольство тем, как ведется официальное расследование», — сказала С.Мусаева-Боровик.

Она подчеркнула, что за прошедшие два года следствие практически не продвинулось – не установлены ни исполнители, ни заказчики убийства.

«Мы сегодня хотели напомнить правоохранительным органам, что не удастся спустить это дело на тормозах, и мы контролируем, по-прежнему добиваемся установления истины», — добавила С.Мусаева-Боровик.

Известный украинский и российский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Машина, в которой журналист ехал на работу, принадлежала его гражданской жене, руководителю «Украинской правды» Алене Притуле, ее в автомобиле не было. Незадолго до гибели П.Шеремет и А.Притула жаловались друзьям на то, что за ними ведется слежка, сообщали СМИ. Коллеги журналиста считают, что убийство связано с его профессиональной деятельностью.