Генерал МВД Вячеслав Варчук вновь предстанет перед судом
Об этом Интерфаксу сообщили информированные источники. По их словам, в отношении Варчука расследуется уголовное дело по другому эпизоду коррупции. Накануне Варчук получил 6 лет лишения свободы за взятку в 10 миллионов рублей.
Комментарии1
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murad_manapov 20 июля 2018 | 12:30
только не наказывайте того, кто его назначил генеральствовать