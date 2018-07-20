«Новая газета» публикует сегодня видеозапись фиксирующую применение пыток в одной из российских колоний
По данным издания, в ролике запечатлены издевательства над Евгением Макаровым, который в прошлом году жаловался на пытки в ярославской колонии ИК-1 вместе с осуждённым по «Болотному делу» Иваном Непомнящих. На записи около 10 человек форме бьют дубинкам скованного наручниками обнажённого заключённого, который просит о пощаде. Ранее власти заявляли, что к Макарову действительно применяли «специальное средство палка резиновая» из-за того, что якобы попытался нанести себе увечья во время воспитательной беседы.
Комментарии19
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vasyakirin 20 июля 2018 | 11:43
Интересно,а как еще обучить надзирателя управлять заключенными?
patrikk_1 20 июля 2018 | 11:48
«Новая газета» публикует сегодня видеозапись фиксирующую применение пыток в одной из российских колоний...
Бороться с пытками конечно надо, но только не "Новой газете", у этих мудаков такая репутация, что я не верю ни одному их слову, мало того, я уверен что все эти случаи беззакония в тюрьмах, сотрудники "Новой" используют для борьбы с Россией и российским народом.
ansata 20 июля 2018 | 12:04
patrikk_1: А словам здесь верить и не надо. Здесь нужно верить видео записи.
timwlad79 20 июля 2018 | 12:12
ansata: А словам здесь верить и не надо. Здесь нужно верить видео записи.
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Все записи представленные из оппозиционных пропагандистских СМИ постановочная фальшивка и это изобличали не раз на Эхо Москвы и на РБК.Ну и на международной арене протестантская пропаганда троцкистов жидобандеровцев необольшевиков тоже изоблечена в тотальной лжи.
И потому и накрыла волна кризиса недоверия ко всем СМИ.
В Колониях не дурни себя изобличать это первое,второе в любой колонии сидит смотрящий вор в законе именно для того чтобы не было беспредела со всех сторон.
Так что все эти кино о пытках в колониях это бред собачий.
Не зачем пытать в колониях и в тюрьмах кого либо.
physik 20 июля 2018 | 12:28
timwlad79: Нагло врешь. Не было никаких "изобличений" НГ в фальсификациях.
Вот и сейчас ты не осмелился привести хотя бы один пример подобного.
А отрицание пыток в колониях много говорит об уме того. Пытать можно по многим причинам: из садизма, выбить деньги, выбить показания, вербовка в осведомители, просто таким методом наводить порядок, и т.д.
Но тебе, придурку, такое даже не приходит в голову.
drillerthriller 20 июля 2018 | 12:14
patrikk_1: ну ты и петух
ruthenocene 20 июля 2018 | 12:01
vasyakirin: Можете помочь "учителям", предложив свои услуги в качестве учебного пособия! :))
vlastimil_popogrebski 20 июля 2018 | 12:05
ruthenocene: не отпетушили же. Пускай за это спасибо скажет доблестным сотрудникам ФСИН. А ведь могли бы
ruthenocene 20 июля 2018 | 12:08
vlastimil_popogrebski: Считаете, что сотрудники ФСИН - педерасты? 282-я по вам плачет!:)
vlastimil_popogrebski 20 июля 2018 | 12:15
ruthenocene: заметьте, это вы обобщаете, а не я
gvs 20 июля 2018 | 11:43
Снимать пытки надзиратели нового Бухенвальда уже не стесняются. Скоро у Соловьева показывать начнут.
payalnick 20 июля 2018 | 11:57
Это ложь. Фальсификация. Россиян полноправный член СЕ.
Лиза Пескова не даст соврать
ansata 20 июля 2018 | 11:58
Это не пытки. Это тупо издевательство над беззащитным человеком. Страшная страна со страшным населением. Сколько вам нужно убитых, калек физических и ментальных, что-бы вы научились быль людьми, а не скотами?
ruthenocene 20 июля 2018 | 11:58
Прокуратура скажет: неустановленные лица в неустановленном месте предположительно совершили неквалифицируемые действия в отношении неустановленного лица. В возбуждении уголовного дела - отказать!
platonnekafrin 20 июля 2018 | 12:01
ruthenocene: Побитое неустановленное лицо установить и привлечь к ответственности за клевету.
grazschdanin 20 июля 2018 | 12:15
Гм...
Уж не фейк ли это?
Человек слил видео на котором он принимает участие в "пытках"!? По сути настучал сам на себя, ага.
Да и сами пытки какие то странные: куча здоровых мужиков употелась, а истязаемый даже сознания не лишился. Заплечных дел мастера обычно в одиночку жертву до безчуствия доводят, при этом сильно не напрягаясь.
Что то здесь не то.
Да ещё и учитывая имидж "Новой газеты" у которой ни один вброс не подтвердился...
physik 20 июля 2018 | 12:34
grazschdanin: Чтобы утверждать, что материалы НГ содержат ложь надо, как минимум, ее читать.
Вам напомнить историю с "синими китами" и эпидемией детских самоубийств? Прокурату возбудило уголовное дело и даже довела ее до суда только после публикаций в "Новой".
Что-нибудь еще? Одного этого случая достаточно, чтобы опровергнуть слова "ни один вброс не подтвердился".
vlabar1960 20 июля 2018 | 12:20
Покажите этот ролик Познеру, пусть найдёт в нём отличия путинизма от фашизма.
donez 20 июля 2018 | 12:26
Интересно, что еще нужно показать в качестве доказательства того, что Россия не государство. Она совершенно не государство... Если бы она была хоть на пылинку государством уже должен был быть арестован глава ФСИН РФ, и Генпрокурор. А Росгвардия осуществляла бы аресты и задержания работников ФСИН по всей стране...
Ну это если бы страна была государством.
И кто нибудь хочет теперь поспорить с антиамериканским сенатором Джоном Кеннеди, недавно посетивший с визитом Россию, который считает, что работать с властями страны — это как «иметь дело с мафией».