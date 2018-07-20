«Новая газета» публикует сегодня видеозапись фиксирующую применение пыток в одной из российских колоний...

По данным издания, в ролике запечатлены издевательства над Евгением Макаровым, который в прошлом году жаловался на пытки в ярославской колонии ИК-1 вместе с осуждённым по «Болотному делу» Иваном Непомнящих. На записи около 10 человек форме бьют дубинкам скованного наручниками обнажённого заключённого, который просит о пощаде. Ранее власти заявляли, что к Макарову действительно применяли «специальное средство палка резиновая» из-за того, что якобы попытался нанести себе увечья во время воспитательной беседы.