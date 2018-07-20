Администрация США отрицает, что на встрече Трампа и Путина в Хельсинки были достигнуты устные договорённости
Представители администрации США отрицают, что на встрече Трампа и Путина в Хельсинки были достигнуты какие-либо устные договорённости, о которых не было объявлено на итоговой пресс-конференции. В частности, о наличии таких договорённостей заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает «Радио Свобода».
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью FoxNews , комментируя слова посла, призвал не полагаться на них. Время от времени русским хочется рассказывать разные истории, сказал он. По его словам, на саммите было обсуждено множество вещей, которые требуют проработки. Однако о договорённостях речи не идёт.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 20 июля 2018 | 11:44
Устные договоренности вообще значения не имеют.
Тем более, если о них Путин говорит.
Он же сказал на пресс-конференции, что никому верить нельзя.
А такое мог сказать только законченный лжец, который сам никогда правду не говорит.
С таким даже переговоры вести бессмысленно.
gordy 20 июля 2018 | 11:52
"Время от времени русским хочется рассказывать разные истории,..."
Можно не быть серьёзным, но загадочным - обязательно?
olegleon 20 июля 2018 | 11:54
danko1: точно. ведь обещали, что "НАТО не будет продвигаться на восток", а потом честно, демократически сказали "ну это же устно было обещано. на бумаге этого нет, а значит вас просто обманули мы"
вот и научили, ещё в самом начале, что устно можно и нужно обманывать
nds_01 20 июля 2018 | 12:31
danko1: Да уж. С такой логикой, как у Путина, верить можно только БУКу, пузырьку с ядом и пистолету.
zurich_106 20 июля 2018 | 11:45
И в подтверждение своих слов Трамп влепит еще пакет санкций.
tom_tom 20 июля 2018 | 11:48
Добро пожаловать к русским! В Мир садистов и палачей!
http://bit.ly/2uNOiy4
barsuchok 20 июля 2018 | 11:45
Да, как известно, от слов халва, халва во рту слаще не станет у посла РФии.
nikolaitschi 20 июля 2018 | 11:50
Меркель уже научили, теперь наступила очередь клоуна - Трампа. Выборность лидеров в демократических странах позволяет наполнять цирк из года в год все новыми и новыми дурачками.
sedoi63 20 июля 2018 | 11:57
Похоже у Путина есть серьёзные аргументы, связанные с выборами президента США, на которых Трамп "победил"? В случае обнародования которых, последнему грозит неминуемый импичмент? Оттого-то и был такой испуганный, и растерянный вид у Трампа после встречи с Путиным один на один? Похоже рыжий шоумен основательно попался на крючок и никакие договоренности его больше не интересуют: ни устные, ни, тем более, письменные?
platonnekafrin 20 июля 2018 | 12:04
Ложка дегтя от Помпео в бочку дерьма от Путина. Не поменялся даже цвет.
nds_01 20 июля 2018 | 12:09
Главу разведки США рассмешило приглашение Трампа Путину приехать в США (есть ВИДЕО). Коутс смеялся очень хорошо и весьма заразительно.
grishakras 20 июля 2018 | 12:25
Как комику сделать разведчика:? Сначала потрафить ему , а потом , когда разведчик раструбит о победе, умиленно сказать , что я пошутил. Такое , не прошло бы , будь комик руководителем малозначимой страны - надовали бы тумаков , но, - данном случае , у комика резервов в десятки раз больше, чем у разведчика. Поэтому он может куражиться , как хочет, в том числе - ставя в идиотское положение , как мидовцев разведчика , так и все федеральные каналы вместе взятые.