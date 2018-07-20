Администрация США отрицает, что на встрече Трампа и Путина в Хельсинки были достигнуты устные договорённости

Представители администрации США отрицают, что на встрече Трампа и Путина в Хельсинки были достигнуты какие-либо устные договорённости, о которых не было объявлено на итоговой пресс-конференции. В частности, о наличии таких договорённостей заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает «Радио Свобода».

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью FoxNews , комментируя слова посла, призвал не полагаться на них. Время от времени русским хочется рассказывать разные истории, сказал он. По его словам, на саммите было обсуждено множество вещей, которые требуют проработки. Однако о договорённостях речи не идёт.