В нескольких кабинетах Института ЦНИИмаш проводятся обыски

В нескольких кабинетах Института ЦНИИмаш и в кабинете директора Исследовательско-аналитического центра Объединённой ракетно-космической корпорации проводятся обыски. Об этом пишет газета , ссылаясь на свои источники. В пресс-службе Роскосмоса факт обыска подтвердили и добавили, что директор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указания оказывать максимальную поддержку следственным органам.

Обыски проводятся в рамках уголовного дела по статье о госизмене. По сведениям «Коммерсанта», речь идёт о передаче западным спецслужбам наработок российской промышленности в части гиперзвукового оружия.