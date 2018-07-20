В нескольких кабинетах Института ЦНИИмаш проводятся обыски
В нескольких кабинетах Института ЦНИИмаш и в кабинете директора Исследовательско-аналитического центра Объединённой ракетно-космической корпорации проводятся обыски. Об этом пишет газета , ссылаясь на свои источники. В пресс-службе Роскосмоса факт обыска подтвердили и добавили, что директор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указания оказывать максимальную поддержку следственным органам.
Обыски проводятся в рамках уголовного дела по статье о госизмене. По сведениям «Коммерсанта», речь идёт о передаче западным спецслужбам наработок российской промышленности в части гиперзвукового оружия.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
lenin3 20 июля 2018 | 11:40
А сам Хряк не хочет оказать максимальную поддержку органам? Или Димон неуиноуный?
gordy 20 июля 2018 | 11:50
"... речь идёт о передаче западным спецслужбам наработок российской промышленности в части гиперзвукового оружия."
А они были?
tvitov66 20 июля 2018 | 12:31
проверять нужно каждого, имеющего родственников, недвижимость и счета в странах вероятного противника ... то есть всех ПУтиниздоФФФ и ПУТриотоФФФ
blindpew_33 20 июля 2018 | 11:56
lenin3: до него очередь дойдёт позже. Когда ТАМ примут решение. Либо когда конкуренты "сожрут".
tom_tom 20 июля 2018 | 11:42
В Звездном городке сгорела знаменитая баня Гагарина, которую ему подарил президент Финляндии в 1961 году во время первой зарубежной поездки Юрия Алексеевича... Ггггг...
ЧЁТАРЖУ
semen2026 20 июля 2018 | 11:44
все мультики спёрли... постаревшим детям в кремле и показать нечего!)))
jetsam 20 июля 2018 | 11:54
а какие там секреты?
резиновое покрытие батутов - китайское, а алиэкспресс куплено.
про гиперзвук - гиперутка...
чего искать-то в филиале китайской подворотни???????
jetsam 20 июля 2018 | 12:08
забыл.
да. были секреты. и главный секрет -
отсутствие наличия гиперзвуковых наработок.
мультик есть. сказка есть. распил есть.
гиперпуперзвука - нет.
и вот это "нет" - и есть секрет
---
Припев:
Под грустное мычанье,
Под громкое рычанье,
Под дружеское ржание
Рождается на свет
Большой секрет для маленькой,
Для маленькой такой компании,
Для скромной такой компании
Огромный такой секрет.
Ля-ля-ля-ля-ля....
--- (с) Огромный секрет * Слова: Юнна Мориц * Музыка: Сергей Никитин
penderezky 20 июля 2018 | 12:13
jetsam: это ведущий институт Роскосмоса. Подумай придурок какие там секреты.
jetsam 20 июля 2018 | 12:17
penderezky: вас только что выпустили или вы сбежали? руссо идиото? идЫте в бан.
penderezky 20 июля 2018 | 12:11
Кретины эховских здорово недопонимают серьезности происходящего. Кстати дело Лапыгина это оттуда же. Но там были открытые материалы а здесь...
grishakras 20 июля 2018 | 12:16
Казаки разбойники.. кино
lager23 20 июля 2018 | 12:35
Не поздновато спохватились?
В стране разворовано уже всё, от бюджетных денег и пенсионных накоплений, до военных секретов и свобод граждан, это нормально при сложившейся клептократии, ведь Путен абсолютно аморален, а его слабые попытки имитации государственных институтов — подлог в интересах правящей камарильи?
zhrv 20 июля 2018 | 12:37
Странно, что тайну "Искандера" продали только сейчас... И по какому разу уже?