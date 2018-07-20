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11:30, 20 июля 2018

В нескольких кабинетах Института ЦНИИмаш проводятся обыски

В нескольких кабинетах Института ЦНИИмаш и в кабинете директора Исследовательско-аналитического центра Объединённой ракетно-космической корпорации проводятся обыски. Об этом пишет газета , ссылаясь на свои источники. В пресс-службе Роскосмоса факт обыска подтвердили и добавили, что директор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указания оказывать максимальную поддержку следственным органам.
Обыски проводятся в рамках уголовного дела по статье о госизмене. По сведениям «Коммерсанта», речь идёт о передаче западным спецслужбам наработок российской промышленности в части гиперзвукового оружия.

Комментарии

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lenin3 20 июля 2018 | 11:40

А сам Хряк не хочет оказать максимальную поддержку органам? Или Димон неуиноуный?

gordy 20 июля 2018 | 11:50

"... речь идёт о передаче западным спецслужбам наработок российской промышленности в части гиперзвукового оружия."

А они были?

tvitov66 20 июля 2018 | 12:31

проверять нужно каждого, имеющего родственников, недвижимость и счета в странах вероятного противника ... то есть всех ПУтиниздоФФФ и ПУТриотоФФФ

blindpew_33 20 июля 2018 | 11:56

lenin3: до него очередь дойдёт позже. Когда ТАМ примут решение. Либо когда конкуренты "сожрут".

tom_tom 20 июля 2018 | 11:42

В Звездном городке сгорела знаменитая баня Гагарина, которую ему подарил президент Финляндии в 1961 году во время первой зарубежной поездки Юрия Алексеевича... Ггггг...

ЧЁТАРЖУ

semen2026 20 июля 2018 | 11:44

все мультики спёрли... постаревшим детям в кремле и показать нечего!)))

jetsam 20 июля 2018 | 11:54

а какие там секреты?
резиновое покрытие батутов - китайское, а алиэкспресс куплено.
про гиперзвук - гиперутка...
чего искать-то в филиале китайской подворотни???????

(комментарий скрыт)

jetsam 20 июля 2018 | 12:08

забыл.
да. были секреты. и главный секрет -
отсутствие наличия гиперзвуковых наработок.
мультик есть. сказка есть. распил есть.
гиперпуперзвука - нет.
и вот это "нет" - и есть секрет
---
Припев:
Под грустное мычанье,
Под громкое рычанье,
Под дружеское ржание
Рождается на свет
Большой секрет для маленькой,
Для маленькой такой компании,
Для скромной такой компании
Огромный такой секрет.
Ля-ля-ля-ля-ля....
--- (с) Огромный секрет * Слова: Юнна Мориц * Музыка: Сергей Никитин

penderezky 20 июля 2018 | 12:13

jetsam: это ведущий институт Роскосмоса. Подумай придурок какие там секреты.

jetsam 20 июля 2018 | 12:17

penderezky: вас только что выпустили или вы сбежали? руссо идиото? идЫте в бан.

penderezky 20 июля 2018 | 12:11

Кретины эховских здорово недопонимают серьезности происходящего. Кстати дело Лапыгина это оттуда же. Но там были открытые материалы а здесь...

grishakras 20 июля 2018 | 12:16

Казаки разбойники.. кино

lager23 20 июля 2018 | 12:35

Не поздновато спохватились?
В стране разворовано уже всё, от бюджетных денег и пенсионных накоплений, до военных секретов и свобод граждан, это нормально при сложившейся клептократии, ведь Путен абсолютно аморален, а его слабые попытки имитации государственных институтов — подлог в интересах правящей камарильи?

zhrv 20 июля 2018 | 12:37

Странно, что тайну "Искандера" продали только сейчас... И по какому разу уже?

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