Земфира раскритиковала творчество Монеточки и Гречки

Высказывания певицы привлекли большое внимание интернет-пользователей, многие из которых не согласились с ее оценкой.

Нелестные оценки коллегам по цеху Земфира дала в своем официальном сообществе во «ВКонтакте». По мнению певицы, у Гречки «ужасные голос и внешность», она не умеет петь, а тексты не убеждают. У Монеточки же отличные тексты, она «нормально выглядит», но голос – «омерзительный», написала Земфира. Ее резкие заявления вызвали у многих пользователей соцсетей недовольство, в том числе они обвиняли певицу в дискриминации по внешности.

Гречка отреагировала на слова Земфиры в своем Instagram, поблагодарив ее за мнение и добавив, что очень любит ее творчество и уважает как человека. Монеточка же ранее заявляла, что считает Земфиру очень сложным человеком, «закрытым и непонятным». Большинство посетителей сайта «Эха Москвы» предпочли Монеточку Гречке.

Гречка и Монеточка набрали популярность в этом году, каждая выпустила по альбому. Музыкальные издания называют их главными открытиями этого года.