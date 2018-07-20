Земфира раскритиковала творчество Монеточки и Гречки
Высказывания певицы привлекли большое внимание интернет-пользователей, многие из которых не согласились с ее оценкой.
Нелестные оценки коллегам по цеху Земфира дала в своем официальном сообществе во «ВКонтакте». По мнению певицы, у Гречки «ужасные голос и внешность», она не умеет петь, а тексты не убеждают. У Монеточки же отличные тексты, она «нормально выглядит», но голос – «омерзительный», написала Земфира. Ее резкие заявления вызвали у многих пользователей соцсетей недовольство, в том числе они обвиняли певицу в дискриминации по внешности.
Гречка отреагировала на слова Земфиры в своем Instagram, поблагодарив ее за мнение и добавив, что очень любит ее творчество и уважает как человека. Монеточка же ранее заявляла, что считает Земфиру очень сложным человеком, «закрытым и непонятным». Большинство посетителей сайта «Эха Москвы» предпочли Монеточку Гречке.
Гречка и Монеточка набрали популярность в этом году, каждая выпустила по альбому. Музыкальные издания называют их главными открытиями этого года.
Комментарии16
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goplomax 20 июля 2018 | 11:19
Иногда нужно мужество, чтоб назвать вещи своими именами. Современный мир превратился в мир обиженных.
hastings 20 июля 2018 | 11:43
goplomax: эти певички - прямое следствие реформ 90-х. Вот при Сталине были песни, да.
vasyakirin 20 июля 2018 | 11:20
Земфира в зеркало смотрелась когда в вк писала?
sskull 20 июля 2018 | 11:22
Послушал сейчас обеих. На очень большого любителя. ИМХО.
jamba 20 июля 2018 | 11:22
Монеточка, Галеточка, Пшенка, Перловка, Гречка, Чекушечка, Пустышечка итд, итп - вариантов уходя в он-лайн море. И что важно, там можно - плясать, петь, вручать себе Оскары, побеждать всех в футбол; построить страну, которая не будет иметь ничего общего с реальной. А выпрыгивать в офлайн, только для пожрать и поспать;)))))))))))))))))))))))
noxepy_7_40_ 20 июля 2018 | 11:23
Почитал вчера Троицкого. Сегодня Земфиру. Два старпёра. Что Гречка, что Монеточка, конечно не суперстары, но для массовой музыки, очень даже нормально. По сравнению с тем, что было лет десять назад (кроме ТАТУ) прогресс очень большой. Троицкий же предлагает сегодняшней молодёжи слушать (внимание!) Янку Дягилеву! Старый дурак))))
vlastimil_popogrebski 20 июля 2018 | 11:23
Пусси райот - вот гении
wien 20 июля 2018 | 11:52
vlastimil_popogrebski: в точку слов нет один экстаз)
kokeshi 20 июля 2018 | 11:23
Монеточка, Гречка..... Какой только шушеры нет в нашей эстраде.
lexl 20 июля 2018 | 11:29
Большинство посетителей сайта «Эха Москвы» предпочли не Монеточку Гречке, а затруднились ответить. Так будет правильнее.
pulalala 20 июля 2018 | 11:39
Гречка? Монеточка?
У русских умственный и финансовый кризис.
Раньше любили расстегайчики и купюрочку.
А теперь? Подачку нищеброду.
Как низко пали........
hangman19 20 июля 2018 | 11:41
голоса и правда мерзкие у обеих.
apels 20 июля 2018 | 11:45
Зря Земфира им рекламу делает. Есть свой слушатель у Гречки и Монеточки - пусть поют, их право. Я не стану :)
x_signal 20 июля 2018 | 11:46
Просто завидует их молодости.
wien 20 июля 2018 | 11:50
ураааааааааааааааааааааааааааа!
grazschdanin 20 июля 2018 | 12:05
Эта заметка лишний раз показывает насколько незначительны все эти высказывания лицедеев и скоморохов (даже именитых).
Уж на Ахиджаковой пробы ставить не где было, ан нет: запахло деньгами и наплевала на свои собственные убеждения:
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