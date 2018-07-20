Власти Казахстана задержали подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена
Задержанный признался в совершении этого преступления.
Нуралы Киясов был задержан, что называется, по горячим следам. Находится он под стражей его официальный статус – «подозреваемый». Важное обстоятельство: Киясов дал признательные показания, полностью сознавшись в убийстве Дениса Тена. Об этом заявил прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев. Напомним, Денис Тен был убит днем четверг. Трагический инцидент произошел в центре Алма-Аты. 25-летний фигурист, бронзовый призер Олимпиады в Сочи, стал жертвой автоворов. Те пытались свинтить зеркала с его машины. Спортсмен, заставший их за этим делом, попытался помешать злоумышленником. Так и завязалась роковая драка. Денис Тен получил ножевой ранение в область бедра и скончался от потери крови. Врачи были бессильны. Согласно официальным сообщениям, на момент поступления в больницу Денис Тен находился в состоянии клинической смерти.
Второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена по-прежнему находится в розыске.
Комментарии1
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polsan 20 июля 2018 | 11:19
Фото подозреваемого есть в сети.