Власти Казахстана задержали подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена

Задержанный признался в совершении этого преступления.

Нуралы Киясов был задержан, что называется, по горячим следам. Находится он под стражей его официальный статус – «подозреваемый». Важное обстоятельство: Киясов дал признательные показания, полностью сознавшись в убийстве Дениса Тена. Об этом заявил прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев. Напомним, Денис Тен был убит днем четверг. Трагический инцидент произошел в центре Алма-Аты. 25-летний фигурист, бронзовый призер Олимпиады в Сочи, стал жертвой автоворов. Те пытались свинтить зеркала с его машины. Спортсмен, заставший их за этим делом, попытался помешать злоумышленником. Так и завязалась роковая драка. Денис Тен получил ножевой ранение в область бедра и скончался от потери крови. Врачи были бессильны. Согласно официальным сообщениям, на момент поступления в больницу Денис Тен находился в состоянии клинической смерти.

Второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена по-прежнему находится в розыске.