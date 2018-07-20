ФСБ начала обыски у сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения
ФСБ начала обыски у сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения, а также в офисе директора Исследовательско-аналитического Центра Объединённой ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. По сведениям , ФСБ проверяет десяток людей из отрасли на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами. Источник газеты рассказали, что речь идёт об утечке материалов под грифом «Совершенно секретно». Оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовное дела, возбуждённого по статье «О госизмене».
Комментарии16
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ostapbey 20 июля 2018 | 11:15
Шарашки лучше..в тюрьме народов.
В очередном круге даже..
ostapbey 20 июля 2018 | 11:18
.....В кру́ге пе́рвом» — роман Александра Солженицына, написанный в 1955—1958 годах по воспоминаниям о работе во время тюремного заключения в «шарашке» Марфино — спецтюрьме МВД — МГБ, где работали заключённые инженеры (1947—1950). Первое произведение, опубликованное в серии «Литературные памятники» при жизни автора.
Даже...
seryj_wolk 20 июля 2018 | 11:36
ostapbey: Кто хочет, тот добьется, кто исчет, тот всегда найдет. Потому что в вороватой рфии всегда есть, что найти.
blindpew_33 20 июля 2018 | 11:45
ostapbey: +100500
Надо регулярно перечитывать классиков, в частности Солженицына (не только "В круге первом"), Стругацких (особенно "Обитаемый остров" и "Трудно быть богом"), ну и, конечно, Оруэлла.
Они чем дальше, тем актуальнее.
zaryad 20 июля 2018 | 11:20
Похоже продали секрет новейшего 1к62 врагу... враг теперь будет токарить в разы быстрее.
zaryad 20 июля 2018 | 11:22
zaryad: Давай, чекистня, добивай остатки машиностроения, кому в паРаше оно нужно.
hastings 20 июля 2018 | 11:48
ostapbey: а чем плохи шарашки? Вон, под руководством мудрого Берии и Курчатова атомную бомбу создали! А тут разворошили целое шпионское гнездо. Вот что бывает, когда над учеными не приглядыывает замполит :(
ostapbey 20 июля 2018 | 12:00
hastings: ??????
. 20 июля 2018 | 11:48
ostapbey: а чем плохи шарашки? Вон, под руководством мудрого Берии и Курчатову атомную бомбу с3.14дили! А тут разворошили целое шпионское гнездо впустую??
Ничего нового не приворовывают??
(погововаривают, что теперь воду в кран россиянцам будут поставлять двумя кранами.. в одном надпись " аш".
На втором " два О"
Соединение компонентов производится потребителем через фильтр Петрика..
Это после стыренных сведений разведки об поставках СПГ в русской реализации.
Даже..
alex_gonchar 20 июля 2018 | 11:16
Наш ответ лорду Керзону. За Бутину!
archibald_dandy_esquire 20 июля 2018 | 11:21
alex_gonchar:
да уж - сроки "экстремизм" и "терроризм" уже не бренд, потому что как-то мало "мойсуд" за это даёт - от 5 до 20 лет
другое дело - "ГОСИЗМЕНА" - вот это фсбшный размерчик - по такой мтатейке можно и пожизненное давать, и звёздочки крупнее получать вместе с окладами и премиальными
vlabumur 20 июля 2018 | 11:31
«В России нет политической философии.
Это как задаваться вопросом, в чем состоит политическая философия мафии»,
– сказал Кеннеди.
«Их философия это деньги и власть.»
++++++++++++++
А я думаю нет никакой мафии,жульничество одна из черт национального характера,и мы простые люди жульничали бы да нет такой возможности.
ЕСТЬ И ИСКЛЮЧЕНИЯ.Видел.
askol2016 20 июля 2018 | 11:34
Утекли материалы, свидетельствующие о том, что путинское суперчудооружие (Кинжалы, Буревестники и прочие Сарматы) являются полным блефом, родившимся в воспаленных головах милитаристов-параноиков.
seryj_wolk 20 июля 2018 | 12:02
askol2016: В рфии работу конструкторов выполняют и будут выполнять мультипликаторы и фотошоперы.
semen2026 20 июля 2018 | 11:36
всё продано уолту диснею!!! нечего показать, хотя вова-II (застенчивый) очень старается!)))
shurulla 20 июля 2018 | 11:47
Выявить явки пароли связи - потом зачистка!
kvasoff 20 июля 2018 | 12:11
Пейсон? Это друг Чубайся.