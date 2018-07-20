ФСБ начала обыски у сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения, а также в офисе директора Исследовательско-аналитического Центра Объединённой ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. По сведениям , ФСБ проверяет десяток людей из отрасли на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами. Источник газеты рассказали, что речь идёт об утечке материалов под грифом «Совершенно секретно». Оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовное дела, возбуждённого по статье «О госизмене».