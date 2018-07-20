Bloomberg: Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести в Донбассе референдум

Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести в Донбассе референдум. Как пишет Bloomberg, об этом речь шла в ходе переговоров тет-а-тет президентов России и США в Хельсинки.

Инициатива Путина касается вопроса о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Чтобы жители этих регионов смогли свободно высказать свою точку зрения по этому поводу, организация голосования должна осуществляться под эгидой международного сообщества. Российский президент рассказал об этом дипломатам во время закрытой встречи в МИДе 19 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, присутствовавшие на этом мероприятии. По их данным, Путин и Трамп договорились не обсуждать этот вопрос во время итоговой пресс-конференции в Хельсинки, чтобы у американского лидера было время подумать над идеей. В Белом доме информацию Blommberg пока никак не прокомментировали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил уклончиво, заявив, что «обсуждались некоторые новые идеи» по Украине, над которыми будут работать".

Оба лидера вскоре после встречи в Хельсинки подтверждали, что Украина была одной из тем саммита, но подробностей не уточняли.