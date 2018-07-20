Bloomberg: Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести в Донбассе референдум
Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести в Донбассе референдум. Как пишет Bloomberg, об этом речь шла в ходе переговоров тет-а-тет президентов России и США в Хельсинки.
Инициатива Путина касается вопроса о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Чтобы жители этих регионов смогли свободно высказать свою точку зрения по этому поводу, организация голосования должна осуществляться под эгидой международного сообщества. Российский президент рассказал об этом дипломатам во время закрытой встречи в МИДе 19 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, присутствовавшие на этом мероприятии. По их данным, Путин и Трамп договорились не обсуждать этот вопрос во время итоговой пресс-конференции в Хельсинки, чтобы у американского лидера было время подумать над идеей. В Белом доме информацию Blommberg пока никак не прокомментировали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил уклончиво, заявив, что «обсуждались некоторые новые идеи» по Украине, над которыми будут работать".
Оба лидера вскоре после встречи в Хельсинки подтверждали, что Украина была одной из тем саммита, но подробностей не уточняли.
Комментарии64
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mikhail_spb_ 20 июля 2018 | 11:13
Находясь в Хельсинки, нацдилер мог бы предложить Трампу провести референдум на аннексированной финской территории, например в Выборге.
serge_moro 20 июля 2018 | 11:15
mikhail_spb_: Путин плавно превращается из хозяина Кремля в хозяина планеты Земля. По-видимому в 2024 году преемником будет не Медведев,как все ожидают , а Дональд Трамп. Ему хочется побыть Путиным. В США у него такой перспективы нет .А вот в России -пожалуйста. Для Трампа Путин -живой кумир,которым он восхищается не меньше,чем Черчилем..
. Трамп поражен ,как Путин, живя долгое время бобылем, смог поставить раком 146 миллионную страну,которая 18 лет находится в этой изящной позе без перекура .
Трамп завидует кремлевскому другу , который испытывает непостижимый экстаз , который неизвестен ни Трампу, ни всему человечеству.
cattt 20 июля 2018 | 11:20
Странно, что Трамп не заметил, что референдумы не проводятся на территориях занятых врагом, да и вообще во время военных действий.
danko_viola 20 июля 2018 | 11:23
cattt: в шляпе.
ostapbey 20 июля 2018 | 11:26
danko_viola: в шляпе???
В шляпе Путин поместится.
Каблуки упрутся..
Нужен ШАПОКЛЯК!!
даже..
ostapbey 20 июля 2018 | 11:28
.Шапокля́к (фр. chapeau claque, от chapeau — шляпа и claque — шлепок, удар ладонью) — мужской головной убор, разновидность цилиндра, отличающийся тем, что его можно было складывать...
Даже.
danko1 20 июля 2018 | 11:40
А почему тогда Путин референдумы в России на тему отделения считает преступлением и даже уголовную статью о сепаратизме ввел?
В Карелии на парня на шутливое предложение о референдуме по присоединению к Карелии уголовное дело завели.
Нулевая логика у этого тупицы и бандита.
danko1 20 июля 2018 | 11:53
danko1: Опечатка. О присоединении, конечно, к Финляндии.
n_a_t_a7777777 20 июля 2018 | 12:21
danko_viola:
Либерастоголовые- идиоты. Я за любые решение , которые прекратят мучения жителей Донбасса. Пусть это будет, хоть Путин, хоть Трамп, хоть чёрт. Господи, помоги!!!!!!!!
kiever 20 июля 2018 | 11:59
cattt: да портос минстецевский. Референдум нельзя, а получать баснословные барыши с транзита газа, с " военного врага" и упираться всеми чубами против отмены этого транзита, это можно
balamuto 20 июля 2018 | 11:25
А оно нужно это россиянам, второй Крым.? Народ точно уже не сдюжит.
nitinol 20 июля 2018 | 11:33
balamuto 11:25:
///А оно нужно это россиянам, второй Крым.? Народ точно уже не сдюжит.///
А кто его спрашивать то будет? Просто повысят пенсионный возраст до 70/65 и всё!
n_a_t_a7777777 20 июля 2018 | 12:24
balamuto:Присоединение Донбасса русский народ сдюжит, и ни такое выдерживали. Это либерасты от присоединения Донбасса пис@ют кипятком!!!
vladislav 20 июля 2018 | 11:33
mikhail_spb_: "нацдилер мог бы предложить Трампу провести референдум на аннексированной финской территории, например в Выборге."
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И не только. Во всей Карелии. А также в калининградской области. Вот окурок удивился бы результатам!
neyexo 20 июля 2018 | 11:54
mikhail_spb_:
//на аннексированной финской территории, например в Выборге.//
Как и в Армении, без действий России сейчас Финляндии и финского языка не существовало бы.
Когда Финляндия отошла к России в начале 19 века, по-фински там мало кто разговаривал, а Хельсинки назывался Гельсингфорсом по-шведски. Только в составе России финскому языку позволили развиваться, и к середине 19 в. он сравнялся по значению со шведским, а потом стал основным.
sergej17 20 июля 2018 | 12:30
neyexo: Скандинавия, как и вся Европа прекрасно общается, читает и поёт на английском, а также немецком, итальянском... Забавно то, что поцреоты в компе трындят на жёванном английском вперемешку с мато-ордынским.
neyexo 20 июля 2018 | 12:00
mikhail_spb_:
//на аннексированной финской территории, например в Выборге.//
Вообще, все что есть в Финляндии и Выборг были отвоеваны Россией у шведов, не у финнов.
Потом часть этого дали попользоваться финнам навечно, часть на время. Выборг финнам не давали. он попал к финнам по ошибке и после был возвращен.
zurich_106 20 июля 2018 | 11:15
Путин как тоже наломал дров в Хельсинки своими оговорками, в гаагском суде разберутся.
parasuk_ 20 июля 2018 | 11:18
Теперь киевского педро вызовут в сша и после процедур в овальном кабинете он вспомнит, что уже четвертый год мечтает провести референдум в днр :)
ostapbey 20 июля 2018 | 11:20
parasuk_: это ты с Путиным?
Или он с Медведевым?
ostapbey 20 июля 2018 | 11:24
..Примеры тандемов такого типа можно привести следующие:
Двухместный велосипед или велосипед с большим количеством мест.
Смена пары нелигитимных человечков друг друга при одураченном народе.
Тандем-насос - паровоздушный насос в паровозе.
Тандемная схема устройства ракеты - в данном виде ракет ступени работают в полете по очереди.
В тандемных боеприпасах друг за другом располагаются боевые части.
На параплане можно совершить тандемный полет, то есть вдвоем, если в нем имеются два места.
parasuk_ 20 июля 2018 | 11:30
ostapbey: есть такое умное слово дуумвират. Кстати, пару путин-медведев в свое время так и называли :)
ostapbey 20 июля 2018 | 11:35
parasuk_: двумэмират??
..
.В сказке про Айболита упоминалось необычное животное, которое имело две головы и две пары ног. Причём располагались они на противоположных сторонах туловища. Поэтому это животное одновременно двигалось в две противоположные стороны. А называлось оно соответственно - Тянитолкай.
parasuk_ 20 июля 2018 | 11:39
ostapbey: из зала подсказывают, что тяни-толкай это прозвище олега тягнибока. Потому что у него тоже жопа=голова
ostapbey 20 июля 2018 | 11:42
para suk_:??
Про тебя то я понял. Ты про напарника еще не ответил кто он..
Неужели сам путин?
Великая сила у тебя с ним в паре..
Пара сук..даже..
parasuk_ 20 июля 2018 | 11:25
ostapbey: Чурка ты необразованная. Порась это тотемный покровитель пересичных окраинцев.
ostapbey 20 июля 2018 | 11:31
parasuk_: а чего он их Кремля лезет к пересичным окраинцам?
Зря что ли их Ванька Грозный ссылал туда из Московского княжества??
Да и Сталин добавил уголовного элемента...
Поэтому Путин не тотемный их покровитель.
А в натуре!!
Даже..
parasuk_ 20 июля 2018 | 11:35
ostapbey: Со времен Рюрика у нас традиция приобщать немытые окраины к цивилизации :)
ostapbey 20 июля 2018 | 11:37
parasuk_: и к чему ты примкнулся в Грузии?? Воровал унитазы??
Из своего окраинного Мухососранска даже?
parasuk_ 20 июля 2018 | 11:43
ostapbey: после нас грузия стала маленькой уютной республикой. А до этого там бесноватый фюрер грозился гнать наши мирные танки аж до Ростова.
ostapbey 20 июля 2018 | 11:48
parasuk_: .. 20 июля 2018 | 11:43
ostapbey: после нас грузия стала маленькой уютной республикой. В НАТО??
после вас и УКРАИНА будет
маленькой уютной республикой в НАТО.
Даже..
vachek 20 июля 2018 | 11:19
Проведение референдума в РФ по пенсионной реформе не обсуждается? Украина, надеюсь, без нас разберется со своей территорией.
oxlomon 20 июля 2018 | 12:15
vachek:
Re: со своей территорией
Со своей — таки да, без вопросов.
Но в настоящее время усиленно обсужается вопрос о том, что считать её территорией. В дискуссиях участвуют РФ, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и … Приднестровье в качестве наблюдателя. ;)
vasya_von_smetankin 20 июля 2018 | 11:25
Сначала выгнать и истребить всех, кто не хочет жить в "народных республиках", а среди запуганных оставшихся за 3 дня провести "референдум".
Этот духовный подход мы уже наблюдали в Крыму.
sg91 20 июля 2018 | 11:33
vasya_von_smetankin:
Ну можно еще не проводить референдум, а побомбить Киев силами НАТО и объявить независимость Донбасово.
А сколько человек выгнали и истребили в Крыму? Ну если не считать Чубарова?
natayak 20 июля 2018 | 11:25
"— А не дать ли тебе еще Мелитополь в придачу? Или Бобруйск?"
vlabumur 20 июля 2018 | 11:29
Дональду Трампу провести в Донбассе референдум
++++++++++++++++++++++++++
А Как это будет?
Войдут вежливые американские зеленные человечки и проведут референдум?
А о чем?
maikl5301 20 июля 2018 | 11:32
А где референдум то проводить ? В Америке ?
jurmak 20 июля 2018 | 11:34
Путин провел референдум в Крыму и он стал Россией. А Трамп проведёт в Донбассе и он станет 53м штатом?
ostapbey 20 июля 2018 | 11:39
jurmak: донбас станет 54- штатом Сша..
Потому что 53-штатом станет Росийская Федерация.
Галопом!!
Даже..
shlevet 20 июля 2018 | 11:35
Референдум вполне демократическая процедура, теперь уж точно Украине не видать ДНР и ЛНР у себя в составе, как собственных ушей
polikarpich 20 июля 2018 | 11:45
shlevet: А его кто-то прямо разбежался проводить? А во-вторых, "референдум" в путинском исполнении - это не демократическая процедура, а фарс.
shlevet 20 июля 2018 | 11:47
polikarpich: //А его кто-то прямо разбежался проводить?...//
Про референдум в Крыму, тоже так думали, а вышло вон как.
А про путинское исполнение - фарс - так это только ваше, сугубо личное мнение
serg05 20 июля 2018 | 12:05
shlevet: А Вы называете то, что провели в Крыму референдумом? Аналогичные референдумы были проведены а лугандоне весной 2014 года. но почему то вован лиговский их не признал, считая Донбасс территорией Украины.
Подумайте, если конечно есть чем,почему так?
shlevet 20 июля 2018 | 12:16
serg05: Каков Ваш ответ, на Ваш вопрос?
serg05 20 июля 2018 | 12:33
shlevet: Извините, а отвечать вопросом на вопрос это у Вас национальная привычка?
payalnick 20 июля 2018 | 12:20
shlevet: но мы,высокоскрепные, пойдём и на это. Лишь бы торжествовала Демократия
shlevet 20 июля 2018 | 12:25
payalnick: Высокоскрепные пойдут на это, а быдло так и будет кричать на своих маршахмиллиардов: "МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!!!"
vblack 20 июля 2018 | 11:40
Путин практически предложил рассматривать статус Донбасса как сомнительный. Какое-то детсадовское предложение.
askol2016 20 июля 2018 | 11:40
Референдум, разумеется, под руководством орденоносного путинского ЦИКа
sergirusso 20 июля 2018 | 11:52
Да и по пенсионной реформе надо референдум провести. Кстати, Лугандон же обращался к Плешаку о вхождении в Рашку - говняшку, а Плешивый сдрейфил....
ka_mate 20 июля 2018 | 11:52
Так ведь был же референдум в 2014 году?
zkotor 20 июля 2018 | 11:55
Он совсем уже......... далее по Немцову. А почему он не предложил провести референдум по статусу Кенигсберга или Выборга?
nf5096004 20 июля 2018 | 11:56
А какое право имеют два государства решать судьбу третьего? Какое право имеет Путин предлагать Трампу подобное. Этот вопрос должен обсуждаться только с Украиной.
registrator 20 июля 2018 | 12:15
nf5096004: Этот вопроc в праве решать только народ ДНР и ЛНР и он 4 года назад сделал свой выбор, осталось его закрепить юридически. Путин это и предлагает, что здесь крамольного?
registrator 20 июля 2018 | 11:57
После референдума в ДНР и ЛНР 99,9 % жителей проголосует за отделение от сумасбродной украины.
nf5096004 20 июля 2018 | 11:59
registrator: Чтобы присоединиться к мафиозной России? Сомневаюсь.
registrator 20 июля 2018 | 12:04
nf5096004: А почему вы так уверены, что ДНР и ЛНР захотят к кому то присоединяться?
pulalala 20 июля 2018 | 11:58
Пусть проведут референдум в Кенигсберге и на Курилах.
Очень удивятся.
registrator 20 июля 2018 | 12:11
pulalala: Ну вас понесло, Кенигсберг, Куриллы. Сибирь и Казакию еще не забудьте. Зачем же отделять куски от здорового организма? Путин предложил отделить кусок от больного тела, украины,там еще много метостаз фашизма, шовинизма и русофобии.
ly4_sveta 20 июля 2018 | 12:01
И при чем здесь Путин и Трампом? В Украине нет граждан,
ответственных за свою территорию, свой статус? Российские
«грибники» все порушили, и теперь хотят рулить пожизненно,
навязывая свои заморочки с хитростями.
registrator 20 июля 2018 | 12:18
ly4_sveta: Да, там нет граждан ответственных за эту территорию. Пока там население, которое выживает.
zantar 20 июля 2018 | 12:06
Референдум среди граждан России или США?
payalnick 20 июля 2018 | 12:09
Вопрос на референдуме будет звучать так:" Желаете ли вы присоединиться к русскоязычному штату Аляска, США?