Рогозин поручил оказывать содействие следствию при обысках на предприятиях космической отрасли. Газета «Коммерсант» сообщила, что следственная группа ФСБ приступила к проведению обысков в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона. По сведениям издания, оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).