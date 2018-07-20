В Роскосмосе подтверждают факт обысков в главном научном институте ведомства — пресс-секретарь
Рогозин поручил оказывать содействие следствию при обысках на предприятиях космической отрасли. Газета «Коммерсант» сообщила, что следственная группа ФСБ приступила к проведению обысков в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона. По сведениям издания, оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).
Комментарии7
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buzukin1912 20 июля 2018 | 10:48
Хорошо, што тридцать седьмого до жидаться не стали! Резать к чертовой матери, не дожидаясь! (с) Глядишь, дело-то и пойдет. Олегыч, жги!
timbuktu 20 июля 2018 | 10:55
рогозин разрешил себя найти?
ramen 20 июля 2018 | 10:57
Батуты ищут?
timbuktu 20 июля 2018 | 10:59
ramen: ))), )))
смайлик продолжительных аплодисментов!
platonnekafrin 20 июля 2018 | 11:00
Путинские чистки отличаются и от ленинских, и от сталинских. Тут никому не выдается удостоверение о том, что очищение прошел. А сходство в том, что чище не становится.
curious69_ 20 июля 2018 | 11:01
Ищут инопланетян, которые украли батутные секреты.
sniper777 20 июля 2018 | 11:01
Зря заморозили смертную казнь, для этих тварей она была бы в самый раз. Западным разработчикам известно, что Россия обогнала их лет на 50-60, и им навряд ли теперь догнать науку России, но есть ещё мрази которые за баксы продадут родную мать. Теперь всё в руках президента и думы - только они могут снять на запрет смертной казни, чтобы мрази знали, что им будет за измену родине.