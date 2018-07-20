Настя Рыбка отказалась передавать США аудиозаписи разговоров Дерипаски с российскими чиновниками

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, отказалась передавать Соединённым Штатам аудиозаписи разговоров бизнесмена Олега Дерипаски с высокопоставленными российскими чиновниками. Как сообщает «Радио Свобода», теперь Рыбка изменила своё мнение и готова передать эти записи только Олегу Дерипаске. «Я никого не будут шантажировать», — говорится в заявлении, которое она передала журналистам через своего представителя,

Вашукевич и её деловой партнёр Александр Кириллов находятся в тайской тюрьме по обвинению по организации проституции.