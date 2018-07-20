Настя Рыбка отказалась передавать США аудиозаписи разговоров Дерипаски с российскими чиновниками
Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, отказалась передавать Соединённым Штатам аудиозаписи разговоров бизнесмена Олега Дерипаски с высокопоставленными российскими чиновниками. Как сообщает «Радио Свобода», теперь Рыбка изменила своё мнение и готова передать эти записи только Олегу Дерипаске. «Я никого не будут шантажировать», — говорится в заявлении, которое она передала журналистам через своего представителя,
Вашукевич и её деловой партнёр Александр Кириллов находятся в тайской тюрьме по обвинению по организации проституции.
Комментарии3
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yralez 20 июля 2018 | 10:48
Проституткам между собой договориться легче......только акула скушает рыбку.
i_c_e 20 июля 2018 | 10:53
Фейк. Все записи с ареста должны были оказаться у тайской полиции. Кому захотят — тому и передадут.
benin_papa__ 20 июля 2018 | 10:54
Ну и дура.
Как только компромат окажется у объекта компромата, тут Рыбке и 3,14здец придет...
Но дура, она дура и есть.