Основатель британского фонда «Хэрмитедж Кэпитэл» Уильям Браудер просит Дональда Трампа не выдавать его России
«Сдать меня Путину в конечном счёте будет означать обречь меня на смерть», — сообщил Браудер в эфире CNN.
Напомним, Владимир Путин на саммите в Хельсинки согласился допустить представителей США для участия в допросе 12 офицеров ГРУ, которых подозревают во вмешательстве в американские выборы. В обмен на это Путин потребовал возможность допросить нынешних и бывших американских официальных лиц, включая бывшего посла США в России Майкла Макфола, а также Уильяма Браудера. Сам Трамп назвал это предложение интересным, однако позже Белый дом заявил, что не примет такого предложения.
Комментарии15
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trans 20 июля 2018 | 10:38
Можно подумать Трампу это позволять сделать. Единственное что Трамп может это трепать языком и лизать Путину задницу за компромат.
antiboh 20 июля 2018 | 10:39
трампу сейчас не позавидуешь. Что называется вляпался..))
gordy 20 июля 2018 | 10:53
"Основатель британского фонда «Хэрмитедж Кэпитэл» Уильям Браудер просит Дональда Трампа не выдавать его России"
Где можно прочитать его прямую речь?
oo0oo 20 июля 2018 | 10:56
Наложил в штаны старый плут)))
noxepy_7_40_ 20 июля 2018 | 10:39
Что Доня, очко жим-жим? Суши сухари, скоро поедешь рукавицы шить!
remeslo 20 июля 2018 | 10:54
Ой Эхо, дожили, завралось прямо как Лайф какой-нибудь. Браудер ничего такого не говорил, кроме того, что его невозможно выдать даже если бы и хотели, поскольку он не гражданин Штатов. Об этом надо Терезу спрашивать, а не Трампа.
noxepy_7_40_ 20 июля 2018 | 10:56
remeslo: А чего вы хотели от Газпромовской радиостанции?
punyoshohlai 20 июля 2018 | 10:41
А где текст "просьбы Браудера Трампу"?
vladimirgornitsky 20 июля 2018 | 10:45
punyoshohlai:
Интервью - на сайте CNN. Но Браудер у Трампа в этом интервью ничего не просит.
punyoshohlai 20 июля 2018 | 10:51
vladimirgornitsky: Браудер у Трампа ... ничего не просит.
Я бы удивился, если б он просил.
listen_up 20 июля 2018 | 10:48
Ша, ребята! Никто никого не просит и уж, конечно, никто никого не выдаст. Браудер уже давно является гражданином Соединенного Королевства. Трампу на него наплевать - ему не до Браудера. А вот Макфол почему-то здорово нервничает.
srk2658lu 20 июля 2018 | 10:50
Подполковник нашёл "интересный" для Трампа обмен допрашиваемых.
Только не учёл, что это Америка.
gvs 20 июля 2018 | 10:52
- На это я пойтить не могу!!! Мне надо посоветоваться с Шефом!
- С Михал Иванычем?
("Бриллиантовая рука")(с)
buzukin1912 20 июля 2018 | 10:54
Выдаду, не выдадут, а Браудера обозначили ворюгой и лжецом. Большая лавина начинается с малого камешка. Забьется сучонок под шконку и носа не высунет - запугать его ничего не стоит - Новичок победно шествует по мелкоБритании. Волки, волки :) А тут только успевай публиковать на правах рекламы описание похождений финансовых жуликов, которых даже в Америке помещают в зиндан за воровство в России при чмокере Гайдаре. Пиар - он и в Африке пиар! Пусть вернет денежки, сучонок вороватый - не то разорим нах!
magna_tab 20 июля 2018 | 10:58
Как может Трамп выдать гражданина другого государства (Великобритании) третьей стороне (РФ)? Об абсурдности такой постановки вопроса высказался сам Браудер в своей статье, опубликованной вчера на сайте ЭМ!