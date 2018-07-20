"Основатель британского фонда «Хэрмитедж Кэпитэл» Уильям Браудер просит Дональда Трампа не выдавать его России"

«Сдать меня Путину в конечном счёте будет означать обречь меня на смерть», — сообщил Браудер в эфире CNN.

Напомним, Владимир Путин на саммите в Хельсинки согласился допустить представителей США для участия в допросе 12 офицеров ГРУ, которых подозревают во вмешательстве в американские выборы. В обмен на это Путин потребовал возможность допросить нынешних и бывших американских официальных лиц, включая бывшего посла США в России Майкла Макфола, а также Уильяма Браудера. Сам Трамп назвал это предложение интересным, однако позже Белый дом заявил, что не примет такого предложения.