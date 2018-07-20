Z Архив новостей новости
5 15 6 1343
10:31, 20 июля 2018

Основатель британского фонда «Хэрмитедж Кэпитэл» Уильям Браудер просит Дональда Трампа не выдавать его России

«Сдать меня Путину в конечном счёте будет означать обречь меня на смерть», — сообщил Браудер в эфире CNN.
Напомним, Владимир Путин на саммите в Хельсинки согласился допустить представителей США для участия в допросе 12 офицеров ГРУ, которых подозревают во вмешательстве в американские выборы. В обмен на это Путин потребовал возможность допросить нынешних и бывших американских официальных лиц, включая бывшего посла США в России Майкла Макфола, а также Уильяма Браудера. Сам Трамп назвал это предложение интересным, однако позже Белый дом заявил, что не примет такого предложения.

Комментарии

15

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

trans 20 июля 2018 | 10:38

Можно подумать Трампу это позволять сделать. Единственное что Трамп может это трепать языком и лизать Путину задницу за компромат.

antiboh 20 июля 2018 | 10:39

трампу сейчас не позавидуешь. Что называется вляпался..))

gordy 20 июля 2018 | 10:53

"Основатель британского фонда «Хэрмитедж Кэпитэл» Уильям Браудер просит Дональда Трампа не выдавать его России"

Где можно прочитать его прямую речь?

oo0oo 20 июля 2018 | 10:56

Наложил в штаны старый плут)))

noxepy_7_40_ 20 июля 2018 | 10:39

Что Доня, очко жим-жим? Суши сухари, скоро поедешь рукавицы шить!

remeslo 20 июля 2018 | 10:54

Ой Эхо, дожили, завралось прямо как Лайф какой-нибудь. Браудер ничего такого не говорил, кроме того, что его невозможно выдать даже если бы и хотели, поскольку он не гражданин Штатов. Об этом надо Терезу спрашивать, а не Трампа.

noxepy_7_40_ 20 июля 2018 | 10:56

remeslo: А чего вы хотели от Газпромовской радиостанции?

punyoshohlai 20 июля 2018 | 10:41

А где текст "просьбы Браудера Трампу"?

vladimirgornitsky 20 июля 2018 | 10:45

punyoshohlai:
Интервью - на сайте CNN. Но Браудер у Трампа в этом интервью ничего не просит.

punyoshohlai 20 июля 2018 | 10:51

vladimirgornitsky: Браудер у Трампа ... ничего не просит.

Я бы удивился, если б он просил.

listen_up 20 июля 2018 | 10:48

Ша, ребята! Никто никого не просит и уж, конечно, никто никого не выдаст. Браудер уже давно является гражданином Соединенного Королевства. Трампу на него наплевать - ему не до Браудера. А вот Макфол почему-то здорово нервничает.

srk2658lu 20 июля 2018 | 10:50

Подполковник нашёл "интересный" для Трампа обмен допрашиваемых.
Только не учёл, что это Америка.

gvs 20 июля 2018 | 10:52

- На это я пойтить не могу!!! Мне надо посоветоваться с Шефом!
- С Михал Иванычем?

("Бриллиантовая рука")(с)

buzukin1912 20 июля 2018 | 10:54

Выдаду, не выдадут, а Браудера обозначили ворюгой и лжецом. Большая лавина начинается с малого камешка. Забьется сучонок под шконку и носа не высунет - запугать его ничего не стоит - Новичок победно шествует по мелкоБритании. Волки, волки :) А тут только успевай публиковать на правах рекламы описание похождений финансовых жуликов, которых даже в Америке помещают в зиндан за воровство в России при чмокере Гайдаре. Пиар - он и в Африке пиар! Пусть вернет денежки, сучонок вороватый - не то разорим нах!

magna_tab 20 июля 2018 | 10:58

Как может Трамп выдать гражданина другого государства (Великобритании) третьей стороне (РФ)? Об абсурдности такой постановки вопроса высказался сам Браудер в своей статье, опубликованной вчера на сайте ЭМ!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 355 6 5026 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 278 6 20011 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 119 6 8866 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Хельсинки-2018: потерявшие будущее Со стороны Путина ждать нечего, а Трамп, к сожалению, не та фигура, от которой можно ожидать рождения политических смыслов. Путин и Трамп — два политических слепца, ведущих свои страны, а с ними и мир, в никуда…

5 183 6 43006 13.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Наталья Поклонская: Одни говорят – «Слабый и кровавый», другие – «безгрешный» Для молодых учёных и историков есть много работы по установлению исторической правды о личности нашего последнего Императора, которого по сей день пытаются облить грязью под занавесом лжи и жестокости…

5 120 6 9201 17.07
Kистория, общество, власть, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Не понимаю, как можно не хотеть работать в 55 лет В 55 лет человек полон сил. Женщина — еще женщина, мужчина — еще мужчина. Это же совсем не то, что было когда-то. В 50 лет — старик…

5 199 6 17411 07:48
8читать ;смотреть
Kобщество, пенсионеры, работа, видео, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 122 6 10868 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Материнский повод Для Путина мать – это аргумент и реальный повод. И письмо матери Сенцова создает фактически похожую ситуацию. Причем, ситуацию, в которой и сам Сенцов не выглядит капитулировавшим. Мама написала – его отпускают…

5 125 6 23543 13.07
Kсенцов, общество, власть, мнения, политика
Блоги

Алексей Мельников публицист

Соучастники По всем ключевым политическим вопросам КПРФ-СР-ЛДПР всегда голосовала так, как нужно Путину. Они – соучастники изоляции России…

5 126 6 12296 19.07
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Власти США выдвинули обвинения против 12-ти сотрудников российских спецслужб Власти США выдвинули обвинения против 12-ти сотрудников российских спецслужб По словам зам.генпрокурора Рода Розенстайна, обвинения не содержат данных о влиянии их действий на президентские выборы в 16-м году…

5 111 6 18493 13.07
8читать ;смотреть
Kобщество, сша, спецслужбы, видео, рф, события
Блоги

Уильям Браудер основатель компании Hermitage Capital Management

Открытое письмо президенту США Дональду Трампу Господин Президент, единственный способ справиться с таким человеком, как Владимир Путин, — это сдерживать его, а не сближаться с ним…

5 186 6 49291 13.07
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10441 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 110 6 12772 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 113 6 13290 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 105 6 13370 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Блоги

Майкл Наки журналист «Эхо Москвы»

Лучшая операция Pussy Riot Абсолютно никакой возможности пришить к этому перформансу уголовку не существует даже в нашей гибкой системе правосудия. Да, им со злости влепили по 15 суток, но и злость-то от того, что ну никак в тюрьму не засадить…

5 80 6 10652 18.07
Kpussy riot, чм-2018, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Задержан подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Как сообщил прокурор Алма-Аты, молодой человек 94 года рождения признал свою вину…

5 0 6 14981
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

А дальше, собственно, началось самое страшное, потому что ситуация с «Курском» была ровно та же, что с мальчиками, найденными в пещере…

5 135 6 121081 14.07
#слушать 47:48 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Pussy Riot испортили вам футбольный праздник?
5 36 6 9873 16.07
Блоги

Уильям Браудер основатель компании Hermitage Capital Management

Самая большая ошибка Путина — достать меня через Трампа Я — огромная заноза для Путина, потому что являюсь тем, кто инициировал принятие закона Магнитского в Соединенных Штатах в 2012 году…

5 320 6 486316 17.07
Kполитика, общество, власть, сша, трамп, путин, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Интервью президента РФ телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом…

5 445 6 179617 17.07
8читать ;смотреть
Kпутин, трамп, политика, рф, сша, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7122831
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3580562

Сегодня в эфире