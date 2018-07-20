Сенат США принял резолюцию против допросов иностранцами американских официальных лиц

Обязательной юридической силы этот документ не имеет. Таким образом члены Верхней палаты американского Конгресса отреагировали на обсуждение возможности допроса американских представителей, чего потребовал на переговорах с Трампом Владимир Путин. Американский президент поначалу назвал это предложение интересным, однако затем Белый дом заявил, что это предложение Путина отклонено.