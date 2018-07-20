Сенат США принял резолюцию против допросов иностранцами американских официальных лиц
Обязательной юридической силы этот документ не имеет. Таким образом члены Верхней палаты американского Конгресса отреагировали на обсуждение возможности допроса американских представителей, чего потребовал на переговорах с Трампом Владимир Путин. Американский президент поначалу назвал это предложение интересным, однако затем Белый дом заявил, что это предложение Путина отклонено.
Комментарии5
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serge_moro 20 июля 2018 | 10:36
Путин плавно превращается из хозяина Кремля в хозяина планеты Земля. По-видимому в 2024 году преемником будет не Медведев,как все ожидают , а Дональд Трамп. Ему хочется побыть Путиным. В США у него такой перспективы нет .А вот в России -пожалуйста. Для Трампа Путин -живой кумир,которым он восхищается не меньше,чем Черчилем..
. Трамп поражен ,как Путин, живя долгое время бобылем, смог поставить раком 146 миллионную страну,которая 18 лет находится в этой изящной позе без перекура .
Трамп завидует кремлевскому другу , который испытывает непостижимый экстаз , который неизвестен ни Трампу, ни всему человечеству.
serge_moro 20 июля 2018 | 10:44
serge_moro: В США Кузю не возьмешь, там борьба с курением. А Кузя дымит ,как паровоз
j_partizan 20 июля 2018 | 10:42
По-любому договоренноси Путина и Трампа сойдут на нет. Сотрудничпть с пиндосами нельзя, они постоянно пытаются обмануть.
vlabumur 20 июля 2018 | 10:55
j_partizan:
Сотрудничать с пиндосами нельзя, они постоянно пытаются обмануть.
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Так не сотрудничайте в чем проблема?
А Я думаю не американцы обманывают, мы сами себя обманываем.
srk2658lu 20 июля 2018 | 10:47
Подполковник промахнулся...