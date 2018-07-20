Сегодня в Калининграде Владимир Путин проведет совещание с организаторами чемпионата мира по футболу.

Сегодня в Калининграде Президент России Владимир Путин проведет совещание с организаторами чемпионата мира по футболу.

На встречу приглашены представители президентского Совета по развитию физической культуры и спорта, а также наблюдательного совета оргкомитета «Россия 2018». По всей видимости, критики ожидать не приходится. Чемпионат мира, который прошел в нашей стране удостоился самых высоких откликов по всему миру и те, кто принимал участие в подготовке и проведению турнира уже получили благодарность президента, который не забил и вице-премьера правительства Виталий Мутко, оставившего все свои посты буквально накануне чемпионата. Как сообщается, разговор пойдет о реализации наследия чемпионата, о функционировании спортивных сооружений и инфраструктуры в городах, где проходили матчи и жили и тренировались команды. Власти не раз заявляли, что все стадионы будут использоваться по назначению в целях развития футбола в стране.



Президент России также посетит стадион Калининград и встретится с волонтерам и юными футболистами.