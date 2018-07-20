Сегодня в Калининграде Владимир Путин проведет совещание с организаторами чемпионата мира по футболу.
Сегодня в Калининграде Президент России Владимир Путин проведет совещание с организаторами чемпионата мира по футболу.
На встречу приглашены представители президентского Совета по развитию физической культуры и спорта, а также наблюдательного совета оргкомитета «Россия 2018». По всей видимости, критики ожидать не приходится. Чемпионат мира, который прошел в нашей стране удостоился самых высоких откликов по всему миру и те, кто принимал участие в подготовке и проведению турнира уже получили благодарность президента, который не забил и вице-премьера правительства Виталий Мутко, оставившего все свои посты буквально накануне чемпионата. Как сообщается, разговор пойдет о реализации наследия чемпионата, о функционировании спортивных сооружений и инфраструктуры в городах, где проходили матчи и жили и тренировались команды. Власти не раз заявляли, что все стадионы будут использоваться по назначению в целях развития футбола в стране.
Президент России также посетит стадион Калининград и встретится с волонтерам и юными футболистами.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
platonnekafrin 20 июля 2018 | 10:10
Жду награждения героев тайными звездами.
trans 20 июля 2018 | 10:12
А цифры откатов и распилов будут названы?
mikhail_spb_ 20 июля 2018 | 10:12
Сокол наш ясный летает по всей стране, заботится даже о каждом юном волонтёре.
Нелегко пахать на галере, без отдыха поднимая страну с колен.
y3emen1 20 июля 2018 | 10:59
mikhail_spb_: скока пупочков перецеловать....
vilingrad 20 июля 2018 | 10:13
"проведет совещание с организаторами чемпионата мира по футболу."
Кто-то может и обосраться при такой новости: еще один ЧМ?!!!
buzukin1912 20 июля 2018 | 10:20
vilingrad: А фуле ж! Щас только чистая прибыль - все построено, только успевай стричь, и што зимой, што летом. Осталось построить заводы и космические старты - и вперед, на Марс!
lager23 20 июля 2018 | 10:18
Стадионы, наследие, забота —для страны это архи важно!
Не заниматься же презу всякой ерундой....население страны отлично грабят и без его личного участия!
gvs 20 июля 2018 | 10:25
"не забИл и вице-премьера Мутко" ))) Опечатка по Фрейду ))) Зря не забИл... )))
yralez 20 июля 2018 | 10:27
О встрече плешивого с карателями не сообщают..
О подготовке подавить выступления ограбленного населения..
moskalito 20 июля 2018 | 10:49
Приехал смотрящий собрать в общак взносы с распилов и откатов
jamba 20 июля 2018 | 10:55
Слов будет много, "порожняки" прогонят конкретные!Толку не будет, стадионы за ярды, это одно; развитие футбола, это другое! В мире нет ни одного примера, где целевые государственные программы, как то повлияли на развитие футбола.
y3emen1 20 июля 2018 | 10:55
хоть вова и не "забил" мутка, но героя роисси, наверное, даст
grazschdanin 20 июля 2018 | 11:01
не забил и вице-премьера правительства Виталий Мутко
#
Представил как ЗАБИВАЛИ Мутко ;-)
Вот такой низкий уровень журналистики на Эхе.
А возьмет кто-нибудь на западе да переведёт это у себя. И вот новый фейк из России: "По сведениям оппозиционного издания Эхо Москвы вице-премьер Виталий Мутко мог быть забит за организацию мундиаля. Кровавый режим ... ну и так далее".
Ну и ещё пару строк по мундиалю вам в ленту:
" Чемпионат мира по футболу, признанный не только лучшим, но и самым дорогим в истории, окупился сполна и обеспечил многомиллиардные вливания в экономику страны на долгие годы вперёд.
Как признали все мировые средства массовой информации, чемпионат мира не зря даже высшие функционеры ФИФА назвали лучшим в истории. Праздник спорта был проведён на высшем уровне и принёс около 850 миллиардов рублей дохода, что уже практически окупило его организацию."