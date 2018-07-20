Московская прокуратура начала проверку «Натали турс»

Ранее туроператор объявил о прекращении продаж новых туров из-за финансовых проблем.

«Натали турс» проверят на соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности. Об этом РИА Новости рассказала представитель прокуратуры Москвы Марина Нефедова. По ее словам, причиной проверки стали обращения граждан. Также она добавила, что это дело находится на контроле у прокурора столицы Владимира Чурикова.

На этой неделе в Российском союзе туриндустрии сообщили, что проверку «Натали турс» также начал Следственный комитет. Глава компании Владимир Воробьев отрицал эту информацию.

О проблемах туроператора стало известно в июне – тогда было объявлено о прекращении чартерных программ для туристов по ряду направлений. 4 июля «Натали турс» объявила об аннулировании всех туров до конца сентября. Причиной был назван недостаток средств для своевременной оплаты поставщикам.

По оценке Российского союза туриндустрии, финансовых гарантий компании не хватит для выплаты компенсаций всем своим клиентам.