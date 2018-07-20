Bloomberg: Во время встречи с Трампом Владимир Путин предложил ему провести референдум в Донбассе
Об этом сообщает Блумберг, ссылаясь на два источника, побывавшие на закрытой встрече в российском МИДе. Предложение касается вопроса о статусе самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Трамп попросил не обсуждать эту инициативу во время итоговой пресс-конференции, и, как считает один из источников, взял время на обдумывание инициативы.
Ни в Белом доме, ни в Кремле эту инициативу прокомментировать не смогли.
Комментарии72
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rampa 20 июля 2018 | 10:10
хорошая идея, если проводить этот референдум по международным правилам. Можно и в Крыму так сделать
gordy 20 июля 2018 | 10:15
@Во время встречи с Трампом Владимир Путин предложил ему провести референдум в Донбассе@
Киев уже дал согласие?
serge_moro 20 июля 2018 | 10:21
gordy: Путин плавно превращается из хозяина Кремля в хозяина планеты Земля. По-видимому в 2024 году преемником будет не Медведев,как все ожидают , а Дональд Трамп. Ему хочется побыть Путиным. В США у него такой перспективы нет .А вот в России -пожалуйста. Для Трампа Путин -живой кумир,которым он восхищается не меньше,чем Черчилем..
. Трамп поражен ,как Путин, живя долгое время бобылем, смог поставить раком 146 миллионную страну,которая 18 лет находится в этой изящной позе без перекура .
Трамп завидует кремлевскому другу , который испытывает непостижимый экстаз , который неизвестен ни Трампу, ни всему человечеству.
ostapbey 20 июля 2018 | 10:34
serge_moro: ??
...
.Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время их церковь провозглашает его святым.....
Даже..
serhio_25__ 20 июля 2018 | 10:47
ostapbey: Это поэтому Россия становится все сильнее, а Укропия разваливается и ни один глава Украине не дороботал до конца срока нормально?
ostapbey 20 июля 2018 | 10:51
serhio_25__: а нефиг было тебе в Украину поставлять проффесоров с шапкой и бабу с косой..вот они и не доработали до конца России.
Украинцы сами знают что с русосвинами делать, и как их на шкварки пускать.. собакам даже..
Даже)))
honduras_na_colime 20 июля 2018 | 10:54
serhio_25__: // Это поэтому Россия становится все сильнее //
Не пукни от натуги, когда будешь становиться сильнее, детёныш ватоцефала.
monterado_ancona_marche: // а кому интересно мнение Киева, кроме самого Киева? // Тот из больших дядей, который от горшка два вершка, пущай попробует пойти на Мариуполь. Даже не на Киев, как когда-то по пьяни мечтали.
А другой пущая попытается подобное одобрить. Перед импичментом.
В общем, мокшанский путриот с французским ником, научись хоть немного разбираться в международной политике перед тем, как прогнать лабуду в каментах.
alexandr400 20 июля 2018 | 10:57
ostapbey: Это очень древняя крепкая кровавая связь между палачом и жертвой. но все равно последний выбор за народом, ничего не попишешь.
monterado_ancona_marche 20 июля 2018 | 10:40
gordy: а кому интересно мнение Киева, кроме самого Киева?
Когда разговаривают большие дяди о том, что им нужно, мелких не спрашивают...))
natayak 20 июля 2018 | 10:48
monterado_ancona_marche: срок годности у больших дядей не бесконечен.
ostapbey 20 июля 2018 | 10:53
monterado_ancona_marche: твой мелкий без мыла лезет не только в Лунандонию..
Но уже и в двадцатку корябается.
После Бритбена даже..;
aleks_3310 20 июля 2018 | 10:56
monterado_ancona_marche: Ох как бы не заговорила Меркель с Трампом о Калининграде или японцы с Трампом о Курилах или фины с Трампом о Выборге...
blindpew_33 20 июля 2018 | 10:33
rampa: как Вы себе представляете проведение референдума "по международным правилам" на таких территориях, как ОРДЛО?
Я вот представить не могу.
echo_shar 20 июля 2018 | 10:37
blindpew_33:
Во многих странах голосование на выборах и на референдумах проводят уже даже в электронном виде, а ты все представить не можешь.
ostapbey 20 июля 2018 | 10:47
echo_shar: ты, босяк, уже 18 лет голосуешь за лапти, чтоб твои сапоги ушли в шайку Шойги.
И чтоб не было войны..
Даже))
honduras_na_colime 20 июля 2018 | 10:57
echo_shar: // Во многих странах голосование на выборах и на референдумах проводят уже даже в электронном виде, а ты все представить не можешь. //
Удило ватное, ну-ка напомни, сколько в вашей средневековой помойке было референдумов за последние 500 лет.
Время пошло, путриот, никто тебя за язык не тянул.
u237 20 июля 2018 | 10:34
rampa: ввести войска ООН и провести референдум и в Крыму, и в Донбассе и в Калининградской области, и в Ленинградской с Архангельской, на Кавказе, и Чукотке, а то говорят чукчи обижаются , что Аляску продали, а их нет
rampa 20 июля 2018 | 10:52
u237: я не против ))) Только прошу в этот список еще Самарскую область добавить )))
monterado_ancona_marche 20 июля 2018 | 10:38
rampa: вопрос с Крымом закрыт, забудьте...))
testmeter 20 июля 2018 | 10:46
monterado_ancona_marche: Это ты к Трампу обращаешься?
rampa 20 июля 2018 | 10:59
monterado_ancona_marche: лично меня и многих других, живущих в России и чья жизнь ухудшилась после присоединения Крыма, нынешнее решение этого вопроса не устраивает. А "поэтов из Италии" этот вопрос вообще не касается
nds_01 20 июля 2018 | 10:41
rampa: Это не идея, а очередные "гроздья наглости". Если не укорота, быстро на растают новые в дополнение к старым.
А Украины спрашивать согласие будут?
А кто будет допущен к голосованию? Только те, кто остались на этих территориях или мнение беженцев тоже будет учтено?
А те, кто сейчас осуществляет силовой контроль территорий (читай, российские ставленники), что будут делать? Просто агитировать или использую весь арсенал убеждения, вплоть до насилия?
А соглашения, которые были приняты и подписаны в Минске, с ними-то как? "Фрау Меркель, Вас здесь не было!" - так, что ли?
Я уж не говорю о Буке и Боинге, хотя это важно: нельзя договариваться с теми, кто в идеале должен сидеть на скамье подсудимых.
nds_01 20 июля 2018 | 10:43
nds_01: Если нет укорота, быстро нарастают новые...
А у Украины...
(опечатки)
noxepy_7_40_ 20 июля 2018 | 10:41
rampa: Зачем, Крым же наш уже?
zaryad 20 июля 2018 | 10:43
rampa: Можно и в Крыму так сделать \\\\\\\ а можно по всей стране так сделать...
testmeter 20 июля 2018 | 10:44
rampa: Зависит от того, какие именно зеленые человечки и ихтамнеты российские или американские будут защищать проведение этого "референдума"
twenty_two 20 июля 2018 | 10:45
rampa: Как не проводи, большинство проголосует, в том числе и в Крыму, за Россию.
post_v 20 июля 2018 | 10:45
rampa:
...хорошая идея
===========
как бы Си Цзин Пинь не предложил Трампу референдум в Сибири провести....
honduras_na_colime 20 июля 2018 | 10:50
rampa: // хорошая идея, если проводить этот референдум по международным правилам. Можно и в Крыму так сделать //
Слышь, пандус, а почему бы такое же не провести в Восточной Пруссии, которую вы сейчас называете Калининградской областью?
Или на Курилах, Сахалине.
Кстати, и в Татарстане это было бы интересно.
И это всё по международным правилам.
Что скажешь, дебаркадер?
aleks_3310 20 июля 2018 | 10:51
rampa: Проводить референдум необходимо в соответствии с законодательством Украины, а не по международным правилам. Идея то хорошая, но требуется её детализация.
vilingrad 20 июля 2018 | 10:11
Путин предложил ему провести референдум в Донбассе"
Вовка! Тебя ж там нет! Ты собрался проводить референдум на территории чужого государства! И при чем тут Трамп? Ну, Вовка...
sg91 20 июля 2018 | 10:19
vilingrad:
Зато американских советников полно на Украине. Как впрочем и везде. Вот Путин и предлагает, мол проведи Доня, нагни Педю. А в ответ Трамп предложит провести референдум в некоторых районах Сирии, где есть Российские войска. И все по чесноку..
ostapbey 20 июля 2018 | 10:23
Референдум в России проводил и Сталин.
В русской Локотской народной республике.
ЛНР тоже.!
Даже..
ostapbey 20 июля 2018 | 10:29
.,Считается, что осенью 1941 года Локотское самоуправление возникло из-за дефицита правопорядка, поскольку Советы в спешке покинули некоторые районы в Орловской и Курской областях. Именно поэтому в поселке Локоть инициативные граждане выбрали «губернатором окрестной земли» Константина Воскобойника, работающего инженером на спиртовом производстве. Организованные под его началом народные дружины ликвидировали хаос, грабежи и насилие.
Генерал-полковник Гейнц Гудериан, командующий Второй танковой армией Вермахта, увидев воочию, что созданную русскую автономию отличает порядок и дисциплина, распорядился не вмешиваться в дела самоуправления. Более того, немецкое командование гарантировало им помощь и консультации. В свою очередь, Локотская республика должна была подавить партизанское движение на подконтрольных ей территориях и обеспечить Вермахт надежными транспортными коммуникациями
Даже...
serhio_25__ 20 июля 2018 | 10:32
ostapbey: Сталин во время войны не держал свои личные заводики в Германии. Сталин своих детей не вывозил из страны на учебу в Англии, а на фронт их отправил.
ostapbey 20 июля 2018 | 10:36
serhio_25__: да и виоолончели тоже не таскал??
Зато на Гитлера твой русский Сталин был похож не только усами..
Даже...
serhio_25__ 20 июля 2018 | 10:51
ostapbey: Виолончели? Это ты про личные офшоры главкома Украины Парашки, который во время войны выводит из страны туда свои деньги?
Так что делают дети Парашки во время войны? Почему не на фронте?
Парашистам запрещено на такие темы гово
dorin1987 20 июля 2018 | 10:37
__: /Сталин во время войны не держал свои личные заводики в Германии/ - А зачем? Он обучал военных нацистской Германии, снабжал нацистов, после чего напару с нацистами развязал вторую мировую :) После чего, угробив миллионы населения совка и с помощью лендлиза дошел до Берлина. Вот он какой молодец, кровавый упырек джугашвили :)
serhio_25__ 20 июля 2018 | 10:59
dorin1987: "? Он обучал военных нацистской Германии, " - никогда этого не делал.
"Снабжал нацистов," - чем? Вот Германия реально снабжала СССР ценными станками и технологиями.
", после чего напару с нацистами развязал вторую мировую" - что смешного в начале войны? Или ты смеёшься, что никто не вспомнит, как Англия и Франция делили с Гитлером Чехословакию? Или о том, что потом к этому разделу примазалась Польша?
Что же США на своем ленд-лизе не дошли до Берлина без совка?
blahovdav 20 июля 2018 | 10:51
serhio_25__: Сталин во время войны не держал свои личные заводики в Германии. Сталин своих детей не вывозил из страны на учебу в Англии, а на фронт их отправил.\\\ А зачем усатой скотине свои заводики, когда он обладал абсолютной властью и вся страна была его личным"заводиком"?? А детей... До сраки ему были те дети и жены. Сволочь поганая был твой усатый упырь....
davi__koloradov 20 июля 2018 | 10:25
sg91:
Лучше референдумы в Калининграде, Карелии, Сахалине, Забайкалье, Дальнем Востоке, Татарстане и т.д. Если честно провести референдум, пол-рашки разбежится.
serhio_25__ 20 июля 2018 | 10:29
davi__koloradov: Укроп, так иди проводи, в чем проблема? Ой, в России есть государство, которое не разваливается, в отличии от територии 404.
ostapbey 20 июля 2018 | 10:32
serhio_25__: так от России и отвалилась Украина??
Чем будешь заполнять пустоту России на месте Украины??
Науру пригласишь, чтоб не стать страной с дырой?? Как на олимпиаде страны без головы на курице и без флага колорадской ленты даже))
serhio_25__ 20 июля 2018 | 10:37
ostapbey: Науру оставь для себя, когда будешь убегать из Украины, после краха бандеровские режима. А пустота будет заполняться отвалившимися частями бывшей Украины.
ostapbey 20 июля 2018 | 10:41
serhio_25__: бандеровцы тебя чпокнули тебя сто лет назад, а ты не можешь забыть эротику на гилляке??
А вот Пауль Зиберт забыл..что нельзя приходить с мечом на украинскую землю..
Ни Никонору Кузнецову федерасту..
Ни Паулю Зиберту педерасту..
Даже..
Даже..
blahovdav 20 июля 2018 | 10:54
serhio_25__: Укроп, так иди проводи, в чем проблема? Ой, в России есть государство, которое не разваливается, в отличии от територии 404.\\\ Путлеровская свинья не расскажет мне, как разваливался Советский союз в 41-42 годах?? Захват плешивой крысой территории Украины путлеровские хрюндели считают развалом?? Странишка, в которой дети морозят письки в уличных выгребных ямах считает когото страной 404?? Ржунемогу... Зубы почисти, портяныч, хотя бы золой-воняет...
varangian2011 20 июля 2018 | 10:32
davi__koloradov: Влажные мечты оскорбленного скакла. Почему то в России никто и не заикается о выходе из её состава, а от вас уже сбежали два региона общей численность почти в 10 миллионов человек.
ostapbey 20 июля 2018 | 10:39
varangian2011: Украина уже вышла.. Ты не заметил розвала России??
А вот Татарстан с Чечней не подписали федеративный договор....
Прям по схеме Югославской Федерации роспадается Российская Федерация..
Как несостоявшиееся понятие эта федерация..??
dorin1987 20 июля 2018 | 10:34
_: /Зато американских советников полно на Украине/ - И какое ваше дело до чужой страны? Вдвойне царек РФ потешен, предлагать референдумы где-то, в то время, как в режиме царька РФ они не проводятся :)
vlabumur 20 июля 2018 | 10:42
sg91: А в ответ Трамп предложит провести референдум в некоторых районах Сирии
+++++++++++++++++++++++++++++
Да лишь бы не в некоторых районах России.
blahovdav 20 июля 2018 | 10:48
sg91: А в ответ Трамп предложит провести референдум в некоторых районах Сирии, где есть Российские войска. И все по чесноку..\\\\ А еще провести референдум среди жителей КУенигсберга и их потомков, которых ПОЛНОСТЬЮ департировали в 45-46 годах...
echo_shar 20 июля 2018 | 10:54
vilingrad:
Цель- выяснить реальные предпочтения жителей Донбасса. Или это недемократично?
sg91 20 июля 2018 | 10:14
Быть Трампу в списках "миротворца"
ЗЫ Долго будет янкелям Косово отрыгиваться. Вот что тут скажешь? Как раньше объясняли? Югославии шла гражданская война и для ее прекращения побомболи немножко Белград. А тут всполне мирное решение вопроса.
ЗЫ В калининграде нет конфликта, а то хомячки задолбали уже со своими ослоумными комментариями на этот счет
ostapbey 20 июля 2018 | 10:25
Быть референдуму в Лугандонии по сталинским законам!!
Как в ЛНР!!!
Имели же на это право русские локотские избиратели??
Даже..
mikhail_spb_ 20 июля 2018 | 10:15
Лихо нацдилер троллит Трампа!
alex_gonchar 20 июля 2018 | 10:15
Референдум на оккупированной территории? В Крыму это уже было... А из Донбасса уехало 2,5 млн. жителей... с ними как быть?
mr_samgin 20 июля 2018 | 10:20
alex_gonchar: все оставшиеся на Донбасе хотят вернуться в состав Украины. Это известный факт. В чём проблема тогда?
varangian2011 20 июля 2018 | 10:34
mr_samgin: Все оставшиеся на Донбассе, и половина населения так называемой Украины, мечтают вернуться в состав России, вот это и есть факт.
ostapbey 20 июля 2018 | 10:44
varangian2011: echo_shar: varangian2011: и куда они сбежали от русского федераста???
Даже??
Даже
gomorra 20 июля 2018 | 10:16
Трампушке и так импичмент корячится, точно под монастырь подведет дружбана )))))))))))
ansata 20 июля 2018 | 10:18
Референдум о чем?
mr_samgin 20 июля 2018 | 10:18
Тут один уборщик в Макдональдсе посетовал кассиру, что у него маленькая зарплата.
И его уволили за раскрытие коммерческой тайны :)
yralez 20 июля 2018 | 10:25
А о чем ?
О вхождении в РФ ?
Тогда надо.....крысчане с полуострова русского мира наелись и жители Луганды тоже.
А вообще, как сказал Невзоров, там нужен большой вытрезвитель,.....для засевшей банды наймлв из РФ.
trans 20 июля 2018 | 10:29
Отвлекающий маневр - предложить что-то несуразное. Но мало кто уже на это ведется.
semen2026 20 июля 2018 | 10:31
пукин пукнул в лужу... и Ни в Белом доме, ни в Кремле эту инициативу прокомментировать не смогли.)))
noxepy_7_40_ 20 июля 2018 | 10:44
Ахахахаа, зря Порошенко бабки потратил на встречу с Трампом, теперь хохлы еще и Донбасс потеряли!
liquidsky__ 20 июля 2018 | 10:47
Думаю и в Одессе с Мариуполем тоже не мешало бы провести, уверен тоже в Россиию предпочтут вместо своего укрогабона.
magna_tab 20 июля 2018 | 10:52
То, что Трамп задумался, а сразу не дал по рукам российскому альфасамцу говорит, что он не адекватен!
srk2658lu 20 июля 2018 | 10:54
Давайте введём войска в Швейцарию или Испанию и проведём под их контролем референдум о присоединении к Расее.
100% успех гарантирован.
bekipp 20 июля 2018 | 10:55
О чём можно договариваться за спинами народа? Наверняка о чём то личном. А кли так, то это не разговор президентов, а личная беседа но за наш счёт, а значит такой и быть не должно. Что они могут скрывать от нас, чьими представителями являются? Непонятно.
putin_itogy 20 июля 2018 | 10:56
Теперь и Де Ниро, после меня..
Назвал, сказал, то что "грёбаный идиот" Трамп, убил Америку..
Вот так.
Я эти "открытия", сделал пораньше многих умных мира сего.
Что путин, трамп, и многие другие, кто овладел большими возможностями, и безграничной власть, вовсе не сверхлюди и гении планетарного масштаба.
Ну да, я не Денис Мацуев, талантов у меня нет, даже на 0,1% от ейнова..
Но никто и никогда не убедит меня(как барана), в том что путин величайший человек эпохи,
а мы просто все болваны, заблуждающиеся посредственности и бездарности,
не видящие то, что видят гении и мастера в картине мира.
deviant44 20 июля 2018 | 11:02
Вот это как раз и есть состав международного преступления. По Крыму однозначно, путин сам проговорился на встрече с Трампом, теперь на очереди Донбасс. Россия лезет туда куда её не просили и не приглашали. И с чем ? Проводить референдум не у себя в стране, где большинство территориальных образований с большой охотой в результате легитимного референдума вышли бы из состава РФ. Поэтому подсказчики путина предложили ему криминальный по международным меркам путь прямо на скамью подсудимых в международном трибунале. Трамп это понимает, путина давит эйфория и глиняное величие императора всея Руси. Посмотрим, что получится из его как всегда уголовно наказуемого преступного предложения.