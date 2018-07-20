Bloomberg: Во время встречи с Трампом Владимир Путин предложил ему провести референдум в Донбассе

Об этом сообщает Блумберг, ссылаясь на два источника, побывавшие на закрытой встрече в российском МИДе. Предложение касается вопроса о статусе самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Трамп попросил не обсуждать эту инициативу во время итоговой пресс-конференции, и, как считает один из источников, взял время на обдумывание инициативы.

Ни в Белом доме, ни в Кремле эту инициативу прокомментировать не смогли.