Посольство России в Вашингтоне обратилось к американской стороне за разъяснениями по поводу ареста россиянки Бутиной. В США ее обвиняют в незаконной лоббистской деятельности.

Дипломатам удалось добиться консульской встречи с россиянкой в вашингтонской тюрьме. Несмотря на стресс и психологическое давление, которые ей пришлось пережить в ходе ареста, чувствует она себя нормально, жалоб на здоровье нет, говорится в заявлении диппредставительства в «Фейсбуке». Отмечается, что «как и любой нормальный человек, к тюремным условиям Мария адаптируется тяжело. При этом держится бодро, уверена в своей невиновности, твердо намерена доказывать это в суде».

Кроме того, омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила газете «Известия», что собирается направить запрос в Минюст США и в международные организации с просьбой освободить Бутину как невиновного человека.

Одновременно российский МИД запустил онлайн флешмоб в поддержку россиянки. Ее фотографию с хэштегом #FreeMariaButina ведомство разместило в своих аккаунтах в соцсетях с призывом к пользователям поступить аналогичным образом.

Напомним, активистку движения за право носить оружие, задержали 16 июля, в день саммита Путина и Трампа. Ей предъявлены обвинения в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации на территории США. Бутиной грозит до 10 лет тюрьмы.