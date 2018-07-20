Посольство России в Вашингтоне обратилось к американской стороне за разъяснениями по поводу ареста россиянки Бутиной
Посольство России в Вашингтоне обратилось к американской стороне за разъяснениями по поводу ареста россиянки Бутиной. В США ее обвиняют в незаконной лоббистской деятельности.
Дипломатам удалось добиться консульской встречи с россиянкой в вашингтонской тюрьме. Несмотря на стресс и психологическое давление, которые ей пришлось пережить в ходе ареста, чувствует она себя нормально, жалоб на здоровье нет, говорится в заявлении диппредставительства в «Фейсбуке». Отмечается, что «как и любой нормальный человек, к тюремным условиям Мария адаптируется тяжело. При этом держится бодро, уверена в своей невиновности, твердо намерена доказывать это в суде».
Кроме того, омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила газете «Известия», что собирается направить запрос в Минюст США и в международные организации с просьбой освободить Бутину как невиновного человека.
Одновременно российский МИД запустил онлайн флешмоб в поддержку россиянки. Ее фотографию с хэштегом #FreeMariaButina ведомство разместило в своих аккаунтах в соцсетях с призывом к пользователям поступить аналогичным образом.
Напомним, активистку движения за право носить оружие, задержали 16 июля, в день саммита Путина и Трампа. Ей предъявлены обвинения в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации на территории США. Бутиной грозит до 10 лет тюрьмы.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 20 июля 2018 | 10:10
Учитывая бешеную суету, которую устроили прихвостни властных жуликов, воров и бандитов, можно быть уверенным, что она действительно является одной из дочерей нацдилера, которой в целях конспирации изменили первую букву в фамилии.
post_v 20 июля 2018 | 10:41
mikhail_spb_:
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ноу-хау от генерала-помилователя Москальковой - определение неуиновности "нужного" человека по подсказке внутреннего голоса, зову горячего сердца и осязанию чистых рук....
для полноты информации ей бы следовало добавить в своем письме в Америку "зуб даю!" и "век воли не видать!"
davi__koloradov 20 июля 2018 | 10:11
Бутина - шпионка и пропагандонша. Нарушила Закон. Будет сидеть.
vlabumur 20 июля 2018 | 10:22
Путин; "Если что-то не нравится - идите в суд!"
grazschdanin 20 июля 2018 | 10:38
В США ее обвиняют в незаконной лоббистской деятельности.
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«Марии Бутиной предъявлено обвинение по двум пунктам: Марии Бутиной предъявлено обвинение по двум пунктам: деятельность в качестве иностранного агента без регистрации и сговор против США, за что ей грозит до 10 и пяти лет соответственно. и сговор против США, за что ей грозит до 10 и пяти лет соответственно.» (Эхо Москвы)
То есть за « деятельность в качестве иностранного агента без регистрации» ей грозит до 10 лет!? Это такую демократию мечтают построить хомяки? Тогда что же они визжат из-за штрафов, применяемых к иностранным агентам в нашей стране, коли в самой Америке за это десяточку легко получить?
vaka257 20 июля 2018 | 10:40
Долго сидеть Бутиной придётся за шпионаж...Что сидеть будет уже ясно,что оставили под арестом до суда...
airjeff 20 июля 2018 | 10:50
"как и любой нормальный человек, к тюремным условиям Мария адаптируется тяжело" надо было в наших СИЗО сначала ее потренировать. в наших-то легко адаптируются- трудно уговорить выйти на свободу- так привыкают к камере