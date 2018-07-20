Банк России отозвал лицензии у «Южного регионального банка» и «Тагилбанка»
Они являются участниками системы страхования вкладов. Обе кредитно-финансовые организации входят в пятую сотню по величине активов.
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Они являются участниками системы страхования вкладов. Обе кредитно-финансовые организации входят в пятую сотню по величине активов.
Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…
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golodomor_ze__hohlokost 20 июля 2018 | 10:09
Тагииииииииииииииил!!!!