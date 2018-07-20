Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе получила сегодня ещё 8 лет заключения по двум другим уголовным делам

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которая отбывает в тюрьме 24-летний срок, получила сегодня ещё 8 лет заключения по двум другим уголовным делам: 6 лет ей присудили за получение взяток, ещё 2 – за растрату государственных средств. Сама пак Кын Хе на этом заседании, как и на всех прошлых, не присутствовала. Бывший президент бойкотирует их, называя политически мотивированными и несправедливыми.