Bloomberg: Во время встречи с Трампом Владимир Путин предложил ему провести референдум в Донбассе
Об этом сообщает Блумберг, ссылаясь на два источника, побывавшие на закрытой встрече в российском МИДе. Предложение касается вопроса о статусе самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Трамп попросил не обсуждать эту инициативу во время итоговой пресс-конференции, и, как считает один из источников, взял время на обдумывание инициативы.
Ни в Белом доме, ни в Кремле эту инициативу прокомментировать не смогли.
Комментарии60
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filipp14262 20 июля 2018 | 10:29
Ага, и референдум проведут "вежливые"...