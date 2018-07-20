Президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в Вашингтон

Об этом в Твиттере написала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По её словам, визит предлагается организовать осенью этого года. Сообщается, что обсуждение поездки уже началось.

Накануне Трамп заявил, что с нетерпением ждёт новой встречи с Путиным. По его мнению, переговоры с российским лидером имели огромный успех для всех, кроме СМИ, распространяющим лживые новости.