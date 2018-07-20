Президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в Вашингтон
Об этом в Твиттере написала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По её словам, визит предлагается организовать осенью этого года. Сообщается, что обсуждение поездки уже началось.
Накануне Трамп заявил, что с нетерпением ждёт новой встречи с Путиным. По его мнению, переговоры с российским лидером имели огромный успех для всех, кроме СМИ, распространяющим лживые новости.
Комментарии19
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mikhail_spb_ 20 июля 2018 | 09:37
Найдёт ли нацдилер время в своём плотном графике, чтобы внять мольбам Трампа и посетить вражескую страну?
rus 20 июля 2018 | 09:47
mikhail_spb_: ...Найдёт ли нацдилер время...
Непременно найдет, надо же помочь Трампуше разобраться с его ворогами?
serge_moro 20 июля 2018 | 09:56
rus: Путин плавно превращается из хозяина Кремля в хозяина планеты Земля. По-видимому в 2024 году преемником будет не Медведев,как все ожидают , а Дональд Трамп. Ему хочется побыть Путиным. В США у него такой перспективы нет .А вот в России -пожалуйста. Для Трампа Путин -живой кумир,которым он восхищается не меньше,чем Черчилем..
. Трамп поражен ,как Путин, живя долгое время бобылем, смог поставить раком 146 миллионную страну,которая 18 лет находится в этой изящной позе без перекура .
Трамп завидует кремлевскому другу , который испытывает непостижимый экстаз , который неизвестен ни Трампу, ни всему человечеству.
rus 20 июля 2018 | 10:09
serge_moro: ...Путин плавно превращается из хозяина Кремля в хозяина планеты Земля...
А Вы против хозяев, за совковую бесхозяйственность?
vilingrad 20 июля 2018 | 10:16
rus: Как бы там вовку вороги трампа не повязали... никакого дырявого бюджета России не хватит, чтобы золотце чекистское выкупить:)
ramses333 20 июля 2018 | 09:43
"Накануне Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Путиным".
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Старина Трамп, да не суетись ты так под клиентом!
antimalin 20 июля 2018 | 09:46
Несомненно, Трамп хочет наладить хорошие отношения с Россией, но ему трудно это дается из-за сопротивления вашингтонской русофобской партии войны, которая руководствуется критериями холодной войны и имперской исключительностью США.
vlabumur 20 июля 2018 | 10:15
antimalin: Трамп хочет наладить хорошие отношения с Россией
это точно.
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но ему трудно это дается
и это правда.
++++++++++++++++++++++++++++++++
которая руководствуется критериями холодной войны и имперской исключительностью США.
++++++++++++++++++++++++++
Вот тут нет, это пропагандистская риторика которую используют противники Трампа.
Сейчас США и весь мир входят в новый экономический и технологический цикл, идет передел мира,
Трамп олицетворяет конфликт индустриальных и финансовых элит США.
У которых разное виденье развития мира.
gryph0n 20 июля 2018 | 09:49
Неназванные представители конгресса США попросили уточнить, точно ли Путина пригласили в Вашингтон, а не в Гуантанамо? :)
gen_sko 20 июля 2018 | 09:56
Будут уговаривать стать президентом США ?
tvitov66 20 июля 2018 | 10:02
gen_sko: да чо там США - президентом всего Мира и его ближайших окрестностей!
platonnekafrin 20 июля 2018 | 09:57
ув. Дон, твой друг Владимир, впрочем как и ты, не так уж юн - две встречи за год это вред прическе и инсульт.
ansata 20 июля 2018 | 09:57
Придется вам заваривать все люки в Штатах. Все!
captainobvious 20 июля 2018 | 10:02
к вечеру Трамп опровергнет это сообщение, завтра утром скажет, что его неправильно поняли, и он сказал что "НЕ приглашает Путина в Вашингтон", а ещё через пару часов напишет в Твиттер, что это всё провокации fake news, объявивших ему личную вендетту... ))
vladimirgornitsky 20 июля 2018 | 10:23
"Визит инспектора"?
Трамп явно не может определить, кто для него страшнее - Путин или Конгресс. Поэтому непрерывно пытается ублажить то Путина, то Конгресс, делая абсолютно несовместимые в рамках здравого ума заявления. Само по себе это, впрочем, не ново, Трамп постоянно противоречит сам себе и опровергает сам себя с дегкостью необыкновенной. Но, пожалуй, впервые в связи с таким серьезным вопросом, как отношения с путинской Россией.
trans 20 июля 2018 | 10:25
Трамп продолжает косить под дурочка. Хотя все уже поняли что он на крючке у деда Щукаря.
semen2026 20 июля 2018 | 10:28
в далас пукина везите!)))
srk2658lu 20 июля 2018 | 10:56
Трамп шутит с огнём!
Путина закидают яйцами...
alexandr400 20 июля 2018 | 11:00
Приглашает, как инструктора Трамп не понимает, как удалось свернуть демократию, разжевать и выплюнуть. Передача опыта. Будет мало - сядут в кружок и будут вызывать дух Сталина и Калигулы...