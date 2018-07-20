Z Архив новостей новости
5 19 6 1375
09:30, 20 июля 2018

Президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в Вашингтон

Об этом в Твиттере написала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По её словам, визит предлагается организовать осенью этого года. Сообщается, что обсуждение поездки уже началось.
Накануне Трамп заявил, что с нетерпением ждёт новой встречи с Путиным. По его мнению, переговоры с российским лидером имели огромный успех для всех, кроме СМИ, распространяющим лживые новости.

Комментарии

19

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mikhail_spb_ 20 июля 2018 | 09:37


Найдёт ли нацдилер время в своём плотном графике, чтобы внять мольбам Трампа и посетить вражескую страну?

rus 20 июля 2018 | 09:47

mikhail_spb_: ...Найдёт ли нацдилер время...


Непременно найдет, надо же помочь Трампуше разобраться с его ворогами?

serge_moro 20 июля 2018 | 09:56

rus: Путин плавно превращается из хозяина Кремля в хозяина планеты Земля. По-видимому в 2024 году преемником будет не Медведев,как все ожидают , а Дональд Трамп. Ему хочется побыть Путиным. В США у него такой перспективы нет .А вот в России -пожалуйста. Для Трампа Путин -живой кумир,которым он восхищается не меньше,чем Черчилем..

. Трамп поражен ,как Путин, живя долгое время бобылем, смог поставить раком 146 миллионную страну,которая 18 лет находится в этой изящной позе без перекура .

Трамп завидует кремлевскому другу , который испытывает непостижимый экстаз , который неизвестен ни Трампу, ни всему человечеству.

rus 20 июля 2018 | 10:09

serge_moro: ...Путин плавно превращается из хозяина Кремля в хозяина планеты Земля...


А Вы против хозяев, за совковую бесхозяйственность?

vilingrad 20 июля 2018 | 10:16

rus: Как бы там вовку вороги трампа не повязали... никакого дырявого бюджета России не хватит, чтобы золотце чекистское выкупить:)

ramses333 20 июля 2018 | 09:43

"Накануне Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Путиным".
----------------------
Старина Трамп, да не суетись ты так под клиентом!

antimalin 20 июля 2018 | 09:46

Несомненно, Трамп хочет наладить хорошие отношения с Россией, но ему трудно это дается из-за сопротивления вашингтонской русофобской партии войны, которая руководствуется критериями холодной войны и имперской исключительностью США.

vlabumur 20 июля 2018 | 10:15

antimalin: Трамп хочет наладить хорошие отношения с Россией
это точно.
+++++++++++++++++++
но ему трудно это дается
и это правда.
++++++++++++++++++++++++++++++++
которая руководствуется критериями холодной войны и имперской исключительностью США.
++++++++++++++++++++++++++
Вот тут нет, это пропагандистская риторика которую используют противники Трампа.
Сейчас США и весь мир входят в новый экономический и технологический цикл, идет передел мира,
Трамп олицетворяет конфликт индустриальных и финансовых элит США.
У которых разное виденье развития мира.

gryph0n 20 июля 2018 | 09:49

Неназванные представители конгресса США попросили уточнить, точно ли Путина пригласили в Вашингтон, а не в Гуантанамо? :)

gen_sko 20 июля 2018 | 09:56

Будут уговаривать стать президентом США ?

tvitov66 20 июля 2018 | 10:02

gen_sko: да чо там США - президентом всего Мира и его ближайших окрестностей!

platonnekafrin 20 июля 2018 | 09:57

ув. Дон, твой друг Владимир, впрочем как и ты, не так уж юн - две встречи за год это вред прическе и инсульт.

ansata 20 июля 2018 | 09:57

Придется вам заваривать все люки в Штатах. Все!

captainobvious 20 июля 2018 | 10:02

к вечеру Трамп опровергнет это сообщение, завтра утром скажет, что его неправильно поняли, и он сказал что "НЕ приглашает Путина в Вашингтон", а ещё через пару часов напишет в Твиттер, что это всё провокации fake news, объявивших ему личную вендетту... ))

vladimirgornitsky 20 июля 2018 | 10:23

"Визит инспектора"?
Трамп явно не может определить, кто для него страшнее - Путин или Конгресс. Поэтому непрерывно пытается ублажить то Путина, то Конгресс, делая абсолютно несовместимые в рамках здравого ума заявления. Само по себе это, впрочем, не ново, Трамп постоянно противоречит сам себе и опровергает сам себя с дегкостью необыкновенной. Но, пожалуй, впервые в связи с таким серьезным вопросом, как отношения с путинской Россией.

trans 20 июля 2018 | 10:25

Трамп продолжает косить под дурочка. Хотя все уже поняли что он на крючке у деда Щукаря.

semen2026 20 июля 2018 | 10:28

в далас пукина везите!)))

srk2658lu 20 июля 2018 | 10:56

Трамп шутит с огнём!
Путина закидают яйцами...

alexandr400 20 июля 2018 | 11:00

Приглашает, как инструктора Трамп не понимает, как удалось свернуть демократию, разжевать и выплюнуть. Передача опыта. Будет мало - сядут в кружок и будут вызывать дух Сталина и Калигулы...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 355 6 5026 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 278 6 20011 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 119 6 8866 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Хельсинки-2018: потерявшие будущее Со стороны Путина ждать нечего, а Трамп, к сожалению, не та фигура, от которой можно ожидать рождения политических смыслов. Путин и Трамп — два политических слепца, ведущих свои страны, а с ними и мир, в никуда…

5 183 6 43006 13.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Наталья Поклонская: Одни говорят – «Слабый и кровавый», другие – «безгрешный» Для молодых учёных и историков есть много работы по установлению исторической правды о личности нашего последнего Императора, которого по сей день пытаются облить грязью под занавесом лжи и жестокости…

5 120 6 9201 17.07
Kистория, общество, власть, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Не понимаю, как можно не хотеть работать в 55 лет В 55 лет человек полон сил. Женщина — еще женщина, мужчина — еще мужчина. Это же совсем не то, что было когда-то. В 50 лет — старик…

5 199 6 17411 07:48
8читать ;смотреть
Kобщество, пенсионеры, работа, видео, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 122 6 10868 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Материнский повод Для Путина мать – это аргумент и реальный повод. И письмо матери Сенцова создает фактически похожую ситуацию. Причем, ситуацию, в которой и сам Сенцов не выглядит капитулировавшим. Мама написала – его отпускают…

5 125 6 23543 13.07
Kсенцов, общество, власть, мнения, политика
Блоги

Алексей Мельников публицист

Соучастники По всем ключевым политическим вопросам КПРФ-СР-ЛДПР всегда голосовала так, как нужно Путину. Они – соучастники изоляции России…

5 126 6 12296 19.07
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Власти США выдвинули обвинения против 12-ти сотрудников российских спецслужб Власти США выдвинули обвинения против 12-ти сотрудников российских спецслужб По словам зам.генпрокурора Рода Розенстайна, обвинения не содержат данных о влиянии их действий на президентские выборы в 16-м году…

5 111 6 18493 13.07
8читать ;смотреть
Kобщество, сша, спецслужбы, видео, рф, события
Блоги

Уильям Браудер основатель компании Hermitage Capital Management

Открытое письмо президенту США Дональду Трампу Господин Президент, единственный способ справиться с таким человеком, как Владимир Путин, — это сдерживать его, а не сближаться с ним…

5 186 6 49291 13.07
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10441 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 110 6 12772 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 113 6 13290 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 105 6 13370 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Блоги

Майкл Наки журналист «Эхо Москвы»

Лучшая операция Pussy Riot Абсолютно никакой возможности пришить к этому перформансу уголовку не существует даже в нашей гибкой системе правосудия. Да, им со злости влепили по 15 суток, но и злость-то от того, что ну никак в тюрьму не засадить…

5 80 6 10652 18.07
Kpussy riot, чм-2018, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Задержан подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Как сообщил прокурор Алма-Аты, молодой человек 94 года рождения признал свою вину…

5 0 6 14981
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

А дальше, собственно, началось самое страшное, потому что ситуация с «Курском» была ровно та же, что с мальчиками, найденными в пещере…

5 135 6 121081 14.07
#слушать 47:48 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Pussy Riot испортили вам футбольный праздник?
5 36 6 9873 16.07
Блоги

Уильям Браудер основатель компании Hermitage Capital Management

Самая большая ошибка Путина — достать меня через Трампа Я — огромная заноза для Путина, потому что являюсь тем, кто инициировал принятие закона Магнитского в Соединенных Штатах в 2012 году…

5 320 6 486316 17.07
Kполитика, общество, власть, сша, трамп, путин, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Интервью президента РФ телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом…

5 445 6 179617 17.07
8читать ;смотреть
Kпутин, трамп, политика, рф, сша, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7122831
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3580562

Сегодня в эфире