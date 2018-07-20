Сегодня в Германии стартует 11-й этап Чемпионата мира Формулы-1

Главные события выходных развернутся на Хоккенхаймринге, где Себастьян Феттель и Льюс Хэмилтон продолжат борьбу за лидерство в общем зачете Чемпионата Мира. После 10-и этапов, напомню, лидер Феррари опережает действующего Чемпиона Мира на 8 баллов. Между тем, в автомире с нетерпением ожидают события, которое может подхлестнуть Хемилтона в сражении за титул. По информации GrandPrix247, уже на нынешнем Гран-При будет объявлено о продлении контракта британского пилота с командой Мерседес.

Новое соглашение Хэмилтона будет рассчитано на три года и станет самым дорогим в истории серии — за три сезона Льюис сможет заработать $ 170 млн.

На данный момент самым дорогим соглашением в истории является контракт Кими Райкконена с «Феррари», который был подписан в 2007 году.