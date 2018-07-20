В Североуральске сегодня должна восстановиться подача питьевой воды жителям города
Она была приостановлена в понедельник из-за обвала русла реки Калья.
Рабочие восстанавливают бетонное дно, по которому текла река Калья. Они уверяют, что операция находится на стадии завершения. Все это время жителям города бесплатно раздают питьевую воду. Ту, которая сейчас течет из-под кранов, пить нельзя: показатель ее загрязненности в несколько раз превышает норму. Власти Североуральска первоначально установили норму раздачи: по два литра воды на человека в день.
При этом жители должны предъявлять паспорт. Между тем в среду, как писал Znak.com, многие стояли в очередях по нескольку часов. В назначенный час вода не дошла до пунктов раздачи. А в некоторых местах бутылок было в несколько раз меньше, чем власти обещали раздать, и из-за этого даже возникали драки. Позднее к раздаче воды подключились волонтеры: они привозили ее из родников и соседних городов и раздавали без предъявления паспорта.
Следственный комитет проведет проверку того, как жители Североуральска обеспечивались водой во время обвала русла местной реки.
Комментарии2
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ostapbey 20 июля 2018 | 09:11
А тут некоторые федерасты требовали у федералов отменить паспорта биркой на спине..
А воду как раздавать по бирке?
Не подумали значит? Или одумались даже?
vilingrad 20 июля 2018 | 09:17
Питьевая вода... тьфу! Как Путин пиндоса обыграл- вот это тема! Что вы тут с водой, с пенсиями, с налогами... под ногами путаетесь!