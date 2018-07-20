В Североуральске сегодня должна восстановиться подача питьевой воды жителям города

Она была приостановлена в понедельник из-за обвала русла реки Калья.

Рабочие восстанавливают бетонное дно, по которому текла река Калья. Они уверяют, что операция находится на стадии завершения. Все это время жителям города бесплатно раздают питьевую воду. Ту, которая сейчас течет из-под кранов, пить нельзя: показатель ее загрязненности в несколько раз превышает норму. Власти Североуральска первоначально установили норму раздачи: по два литра воды на человека в день.

При этом жители должны предъявлять паспорт. Между тем в среду, как писал Znak.com, многие стояли в очередях по нескольку часов. В назначенный час вода не дошла до пунктов раздачи. А в некоторых местах бутылок было в несколько раз меньше, чем власти обещали раздать, и из-за этого даже возникали драки. Позднее к раздаче воды подключились волонтеры: они привозили ее из родников и соседних городов и раздавали без предъявления паспорта.

Следственный комитет проведет проверку того, как жители Североуральска обеспечивались водой во время обвала русла местной реки.