Помпео: США не допустят допроса своих граждан в России
Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, прокомментировав соответствующее предложение российского президента Владимира Путина, сделанное на саммите в Хельсинки.
«Мы не будем принуждать американцев отправляться в Россию, чтобы там их допрашивали» — заявил госсекретарь США в эфире CBN News. Об этом же ранее заявила и официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, президент Дональд Трамп не согласен с предложением, которое выдвинул Владимир Путин.
На саммите в Хельсинки российский президент заявил о возможности допросить в присутствии американских правоохранителей сотрудников ГРУ, обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США. При этом Путин отметил, что в ответ американская сторона должна разрешить допрос российскими следователями американских граждан, причастных к делу главы Hermitage Capital Уильяма Браудера.
Сам Браудер в интервью радиостанции NPR заявил, что Путин обратился «не к тому главе государства». По словам финансиста, он уже почти 30 лет является гражданином не США, а Великобритании, и поэтому Путин должен был попросить о допросе премьера Терезу Мэй.
В отношении Браудера в России вынесены два заочных приговора по делам о финансовых махинациях и преднамеренном банкротстве. Российские власти требуют выдачи британца, но Интерпол уже не раз отклонял ордер на арест Браудера.
Комментарии14
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vvietham 20 июля 2018 | 09:04
на США напала эпидемия кретинизма :)
Путин предлагал Трампу взаимные допросы на национальных территориях в присутствии следователей из другой страны
proghet 20 июля 2018 | 09:06
Вот охреневший! А российских граждан значит можно похищать, допрашивать и в тюрьму сажать? Демократура Пиндостана во всей красе...
vezdehod 20 июля 2018 | 09:18
Если российская прокуратура попытается это сделать. то из СЩА не вылетит ни один российский представитель.
book_publisher 20 июля 2018 | 09:27
Помпео: "США не допустят допроса своих граждан в России"
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Ну, тогда пусть утрется и не прыгает на российских граждан у себя в Штатах...
huyt 20 июля 2018 | 09:06
vvietham: Маразм и кретинизм. В чистом виде.
vvietham 20 июля 2018 | 09:11
huyt: Маразм и кретинизм. В чистом виде.
И нацхунта не отстает:
командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук предложил минировать Азовское море, об этом он заявил в эфире «Громадского радио»
mikhail_spb_ 20 июля 2018 | 09:05
Госсекретарь США пытается сорвать триумф нацдилера.
serhio_25__ 20 июля 2018 | 09:13
mikhail_spb_: Ты против триуфа своей страны? За США переживаешь?
serhio_25__ 20 июля 2018 | 09:05
США совсем хозяевами Земли себя почувствовали. А вон нет, если хотите наших допросить, то мы будем ваших допрашивать. Россия вам не ваши натовские шестерки и не пресмыкающиеся, как Укропия. С нами только на равных можно говорить.
ukraina_biomusor 20 июля 2018 | 09:06
Да кто тебя спросит !? Вот приедет Путин осенью в пиндостан и лично допросит ,ну а потом естественно расстреляет !)
antimalin 20 июля 2018 | 09:12
США не допустят допроса своих граждан
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В ответ Россия не допустит на своей территории допроса своих граждан американцами.
И тем более, не выдаст их США.
Логично.
komiccap_nkvd 20 июля 2018 | 09:12
Путин все правилтно сказал. Мэй ничего не решает. Надо сразу к хозяевам обращаться
neyexo 20 июля 2018 | 09:16
Помпео ничего не понял
Договор предполагает, что американцы сами своим будут задавать вопросы, написанные СК
К вопросам будет прилагаться инструкция, в какое время суток допрашивать, какие приемы применять
perestarok 20 июля 2018 | 09:26
"Помпео: США не допустят допроса своих граждан в России"
Это каким образом?