Помпео: "США не допустят допроса своих граждан в России"

Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, прокомментировав соответствующее предложение российского президента Владимира Путина, сделанное на саммите в Хельсинки.

«Мы не будем принуждать американцев отправляться в Россию, чтобы там их допрашивали» — заявил госсекретарь США в эфире CBN News. Об этом же ранее заявила и официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, президент Дональд Трамп не согласен с предложением, которое выдвинул Владимир Путин.

На саммите в Хельсинки российский президент заявил о возможности допросить в присутствии американских правоохранителей сотрудников ГРУ, обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США. При этом Путин отметил, что в ответ американская сторона должна разрешить допрос российскими следователями американских граждан, причастных к делу главы Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Сам Браудер в интервью радиостанции NPR заявил, что Путин обратился «не к тому главе государства». По словам финансиста, он уже почти 30 лет является гражданином не США, а Великобритании, и поэтому Путин должен был попросить о допросе премьера Терезу Мэй.

В отношении Браудера в России вынесены два заочных приговора по делам о финансовых махинациях и преднамеренном банкротстве. Российские власти требуют выдачи британца, но Интерпол уже не раз отклонял ордер на арест Браудера.