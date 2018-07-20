В казахстанских городах появились «стены памяти» убитого фигуриста Дениса Тена

В Алма-Ате горожане несут цветы и зажигают свечи на месте, где спортсмен получил смертельное ранение. В Астане «стена памяти» организована на набережной Ишима. Подобные места возникают и в других городах Казахстана, сообщает Интерфакс.

Накануне Денис Тен был убит в ходе стычки с автомобильными ворами. Один из подозреваемых задержан, другой в розыске.