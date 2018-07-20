Прокуратура Москвы начала проверку в отношении компании «Натали турс»
Как сообщила официальный представитель ведомства Людмила Нефёдова, проверяется соблюдение требований Федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности.
Тур оператор «Натали турс» 4 июля объявила об аннулировании всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем.
Комментарии1
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sniper777 20 июля 2018 | 09:03
...прокуратура начала расследование..., когда эта турблядва должна уже сидеть на нарах и кукарекать! Нужен закон защищающий граждан России от произвола таких турблядвоператоров.