Прокуратура Москвы начала проверку в отношении компании «Натали турс»

Как сообщила официальный представитель ведомства Людмила Нефёдова, проверяется соблюдение требований Федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности.

Тур оператор «Натали турс» 4 июля объявила об аннулировании всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем.