Владимир Путин станет злейшим врагом, если будут сорваны договорённости, достигнутые в Хельсинки
Об этом президент США Дональд Трамп сказал в эфире телеканал CNBC. При этом пока не ясно, какие именно договорённости имеются в виду. Президент США в очередной раз отметил, что поладить с президентом Путиным, поладить с Россией – это позитив, а не негатив. Полный текст интервью телеканал планирует опубликовать к 13 часам по московскому времени.
Комментарии24
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huyt 20 июля 2018 | 08:49
Поди они всё-таки договорились освободить Олега Сенцова, но на деле нацлидер и не желает этого делать. Садизм сильнее всяких договорённостей.
ukraina_biomusor 20 июля 2018 | 08:51
huyt: Что такое сенцов что бы о нем говорили два мировых лидера !?)))
vezdehod 20 июля 2018 | 09:05
О каких договорённостях идёт речь - ведь НИЧЕГО не было подписано. а простой Трёп. к протоколу не пришьёшь.
olegleon 20 июля 2018 | 08:53
huyt: на деле Трамп даже не знает о том, кто такой Сенцов. да и ухудшать отношения ради человека, который сидит за терроризм ему не с руки
huyt 20 июля 2018 | 08:59
olegleon: А о чём они договорились ? Об отводе сепаратистов за пределы Луганды ?
good_sadness 20 июля 2018 | 09:07
huyt: huyt:
У меня к тебе, дружок, вопрос
-Ты знаешь больше чем
переводчица Марина Гросс?!
varangian2011 20 июля 2018 | 09:09
huyt: О проведении на Донбассе признанного западом референдума о воссоединении с Россией. И пусть только Путин не исполнит эту договоренность, которую уже 5-й год ждет обнадеженное население Донбасса.
estamp 20 июля 2018 | 09:23
huyt: Да что ты изводишь себя, Сенцов... Луганда...?
Договаривались о переизбрании Трампа на следующий срок.
drgonish 20 июля 2018 | 09:24
huyt:
[А о чём они договорились ? Об отводе сепаратистов за пределы Луганды ? ]
последняя из возможных причин встречи,да. :)
Еще одна идиотская причина бесплатно: отмена пенсионных реформ.
good_sadness 20 июля 2018 | 08:59
Я от Сенцова чумею
Не захотел он помереть за идею
Подвёл Сенцов либеральную рать
Не вышла из него "жертва кровавого режима", ядрёна мать!
eternity88 20 июля 2018 | 09:00
huyt: С учетом того, что никаких внятных договоренностей не было, свирепость угрозы смягчается очевидностью ее неисполнения. Точно так же брателло Дональд после того, как сам "переопоздал" брателло Путина, может заявлять, что Путин получил бы в его лице злейшего врага, если бы прибыл на встречу позже Трампа.
drgonish 20 июля 2018 | 09:18
huyt:
[Поди они всё-таки договорились освободить Олега Сенцова]
Конечно, ведь террорист Сенцов - единственный из возможных предметов переговоров. Такой вот обширный политический кругозор у т.н. либералов.
zver777 20 июля 2018 | 09:29
huyt: ukraina_biomusor: "Что такое сенцов что бы о нем говорили два мировых лидера !?" Сенцов в глазах белоленточного отребья -великий режиссер. Правда об этом не знают все остальные и ни когда не смотрели его несуществующие фильмы.
trans 20 июля 2018 | 08:51
От того что Трамп лижет Путину задницу, Путин не перестал быть агрессором.
zver777 20 июля 2018 | 09:27
trans: От того, что ты назвал себя трансем ты не стал больше бабой.
ppvngavr 20 июля 2018 | 08:52
Напыщенный кривляющийся клоун - "стабильный гений" - замечательный "партнер" для Путина, который на таком фоне выглядит весьма респектабельно.
andygo__ru 20 июля 2018 | 08:54
"станет злейшим врагом, если будут сорваны договорённости, достигнутые в Хельсинки" ---
--- уффф.... я-то, по недомыслию своему, поначалу подумал, что речь идет о том документе, который называется: "Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе", и который подписали главы 35 государств в августе 1975 года.
И - сразу подумалось: а что, его, этот документ, еще не сорвали? И не сорвала конкретно Россия, путинскими руками-то, как раз?
Но потом - разобрался, и- выдохнул облегченно: речь идет о договоренностях Трампа и Путина - сейчас, в Хельсинки.
Но тогда - сразу вопрос: а что, там были ДОГОВОРЕННОСТИ? Или им теперь, как браткам, можно договариваться тет-а-тет?
semen2026 20 июля 2018 | 08:55
это грязный вонючий питерский казах обязательно всё сорвёт, потому что график плотный, а стул жидкий!)))
platonnekafrin 20 июля 2018 | 08:58
Дональд, при таком друге враги тебе не понадобятся.
mikhail_spb_ 20 июля 2018 | 09:07
А сейчас он добрейший враг?
murad_manapov 20 июля 2018 | 09:16
трамп любую ситуацию разыграет в свою пользу. скоро начнет говорить, что я, мол с ним по хорошему, а он не понимает, теперь пусть пеняет на свои мультяшные ракеты
eyjafjallajoekull 20 июля 2018 | 09:18
Не понятно: какие-то личные договоренности a la Шредер?
rom8883 20 июля 2018 | 09:20
Шварцнегер сказал, что Трамп выглядел как мокрая лапша.
И чего он теперь щёки надувает!
valeriy_n 20 июля 2018 | 09:30
У Путина в загашнике компромат на Трампа. Вот он им и шантажирует. Насколько компромат серьезный, Трамп хочет убедиться и приглашает Путина с визитом. В Хельсинки Путин только намекнул о компромате, а в Америку должен привезти. Все это, разумеется, не под протокол.