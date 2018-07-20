Владимир Путин станет злейшим врагом, если будут сорваны договорённости, достигнутые в Хельсинки

Об этом президент США Дональд Трамп сказал в эфире телеканал CNBC. При этом пока не ясно, какие именно договорённости имеются в виду. Президент США в очередной раз отметил, что поладить с президентом Путиным, поладить с Россией – это позитив, а не негатив. Полный текст интервью телеканал планирует опубликовать к 13 часам по московскому времени.