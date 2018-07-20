Следственный комитет изучает видео, в котором группа подростков в Магадане нападает на полицейского

Видеозапись была снята очевидцем из окна многоэтажки. На ней видно, как во дворе жилого дома группа подростков удерживает, а затем толкает сотрудника ГИБДД. Ему на помощь из патрульной машины приходит другой полицейский, и подростки убегают. Видео проверяется как на признаки преступления о насилии к представителю власти, так и на применение насилия сотрудником полиции.

Ролик получил широкое распространение в мессенджере WhatsApp.