Следственный комитет изучает видео, в котором группа подростков в Магадане нападает на полицейского
Видеозапись была снята очевидцем из окна многоэтажки. На ней видно, как во дворе жилого дома группа подростков удерживает, а затем толкает сотрудника ГИБДД. Ему на помощь из патрульной машины приходит другой полицейский, и подростки убегают. Видео проверяется как на признаки преступления о насилии к представителю власти, так и на применение насилия сотрудником полиции.
Ролик получил широкое распространение в мессенджере WhatsApp.
Комментарии11
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ukraina_biomusor 20 июля 2018 | 08:37
Выстрелил бы одному в голову ,остальные бы сами разбежались ,но нельзя - посадят ,за него как за человека дадут !(((
j_partizan 20 июля 2018 | 08:48
ukraina_biomusor:
В таких ситуациях надо дать возможность полицейским применять оружие.
От гопников и хулиганов стране одни проблемы.
vezdehod 20 июля 2018 | 09:15
j_partizan:
В таких ситуациях надо дать возможность полицейским применять оружие.
От гопников и хулиганов стране одни проблемы.
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Опоздал...Все хулиганы и гопники служат в полиции и, официально. имеют при себе оружие.
brgoranflo 20 июля 2018 | 08:43
Любопытно что делали сотрудники ГИБДД во дворе жилого дома? Надо полагать в Магадане во дворах дикий трафик. Нужно регулировать ))
huyt 20 июля 2018 | 08:46
brgoranflo: Видимо собирали "бабло". Они по-другому и не умеют работать. Скоро слова "полицай" и бандит" наверно будут тождественными. Дело к этому идёт.
sniper777 20 июля 2018 | 08:57
huyt: У вас пидарасов в голове одно говно, на другое вы не способны. Вот из таких гопников потом вырастают такие как ты пидарасы.
huyt 20 июля 2018 | 09:01
sniper777: А вы не способны самостоятельно мыслить. Только по методичке. Зачёт, 11.80 ! Я смотрю, бригада № 777 сегодня на дежурстве. Смена началась.
sniper777 20 июля 2018 | 09:06
huyt: В отличие от тебя я не только мыслю, но и действую согласно обстановке, а такие как ты круглосуточно срут в души россиян.
sniper777 20 июля 2018 | 08:59
brgoranflo: А что ты делаешь здесь, когда ты должен сейчас на панели торговать своей жопой.
zver777 20 июля 2018 | 08:45
А вот в супердемократической Америке сейчас бы писали не о группе подростков, а о кучке трупиков.
sasass 20 июля 2018 | 09:26
Взяточника хотели проучить патриоты России....)))