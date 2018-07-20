Москалькова направит в Минюст США и международные организации просьбы освободить арестованную россиянку Марию Бутину

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направит в Минюст США и международные организации просьбы освободить арестованную американскими властями россиянку Марию Бутину. В интервью газете «Известия» Москалькова подчеркнула, что очень важно, когда существует забота о человеке, который попал в беду на территории другого государства.

Бутину обвиняют в ведении деятельности в пользу иностранного государства на территории США без должной регистрации.