Москалькова направит в Минюст США и международные организации просьбы освободить арестованную россиянку Марию Бутину
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направит в Минюст США и международные организации просьбы освободить арестованную американскими властями россиянку Марию Бутину. В интервью газете «Известия» Москалькова подчеркнула, что очень важно, когда существует забота о человеке, который попал в беду на территории другого государства.
Бутину обвиняют в ведении деятельности в пользу иностранного государства на территории США без должной регистрации.
Комментарии10
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olegleon 20 июля 2018 | 08:38
и все будут при деле. одни допрашивать, другие писать письма, третьи охранять.
vezdehod 20 июля 2018 | 09:11
Ага...Олега Сенцова она уже освободила - теперь озаботилась и Бутиной.
rampa 20 июля 2018 | 08:42
а уполномоченный по правам человека не хочет направить в международные организации и Минюст России просьбу освободить украинца Сенцова, который попал в беду на территории другого государства?
zver777 20 июля 2018 | 08:47
rampa: А что Бутина тоже теракт готовила?
ginger_tiger 20 июля 2018 | 09:01
rampa: exactly! Может быть, она ещё хоты бы вспомнит о тех гражданах (не важно какой надиональности), которых пытают в российских тюрьмах?!
zver777 20 июля 2018 | 08:49
Ну как Эхо, правозащитники, белоленточные либерасты готовы рвать ... опы за незаконно удерживаемую?
compare 20 июля 2018 | 08:56
zver777: а кто сказал,что "незаконно"? ты,что ли? так и рви то,что и без того,все в лохмотьях у тебя...
sg91 20 июля 2018 | 08:54
В деле Бутиной есть фотография на фоне Белого дома. Страшно представить какое прееступление могла готовить это коварная женщина. Но мыслепреступление налицо. На фото видно что она о чем то думает.. Это пятнашечка, однозначно..
vyk_usguy 20 июля 2018 | 09:14
Бутина - случайно не родственни ца российского през-а, сменившая буковку в фамилии?
rom8883 20 июля 2018 | 09:24
Это вторая Анна Чапмен.