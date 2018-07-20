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08:30, 20 июля 2018

Основатель британского фонда «Хэрмитедж Кэпитэл» Уильям Браудер просит Дональда Трампа не выдавать его России

«Сдать меня Путину в конечном счёте будет означать обречь меня на смерть», — сообщил Браудер в эфире CNN.
Напомним, Владимир Путин на саммите в Хельсинки согласился допустить представителей США для участия в допросе 12 офицеров ГРУ, которых подозревают во вмешательстве в американские выборы. В обмен на это Путин потребовал возможность допросить нынешних и бывших американских официальных лиц, включая бывшего посла США в России Майкла Макфола, а также Уильяма Браудера. Сам Трамп назвал это предложение интересным, однако позже Белый дом заявил, что не примет такого предложения.

Комментарии

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grazschdanin 20 июля 2018 | 08:33

Теперь он по другому заблеял: "Идея, что Белый дом и Дональд Трамп будут рассматривать передачу этих людей и меня русским, просто ужасающая. Фактически это предательство — выдать патриотичных людей, которые пытались сделать правильные вещи."
И главное, что он напирает на свой патриотизм, тот самый патриотизм, который так ненавидят местные оппозиционеры!
Эй, на Эхе, вы слышите, что говорит этот известный человек? Он говорит, что за патриотизм нужно нужно поощрять, а не наказывать! Что патриотов нужно защищать даже тогда, когда они нарушили какие то законы! Это говорит носитель демократии если чё.

Похоже у хомяков сейчас наступит когнитивный диссонанс.

anemon 20 июля 2018 | 08:35

grazschdanin: Он же не путинской раши патриот.

serhio_25__ 20 июля 2018 | 08:39

anemon: "Он же не путинской раши патриот." - вот оно признание хомячка, который признался, что рвет жопу ради американской мировой империи.

grazschdanin 20 июля 2018 | 08:41

anemon: О, как интересно. Значит есть правильные патриоты, а есть неправильные? Правильные, это те, кто показывает свой патриотизм в США и неправильные это те, кто показывает свой патриотизм в России? Может тогда и либералов разделить на правильных и неправильных: западные -правильные, а российские - неправильные, их в тюрягу.

vedma2017 20 июля 2018 | 08:53

grazschdanin:
Есть настоящий патриотизм, а есть фальшивый - как у путина и его прихлебателей.

(комментарий скрыт)

olegleon 20 июля 2018 | 08:56

vedma2017: а "настоящий" это совершать преступления в другой стране?

golodomor_ze__hohlokost 20 июля 2018 | 09:04

vedma2017: "Есть настоящий патриотизм, а есть фальшивый.."----------- И , кенечно, "истинность" патриотизма будет определять либершваль типа тебя и Ируськи Анемона?

platonnekafrin 20 июля 2018 | 08:47

grazschdanin: Когда с хомячками или с белочками, а также с котиками и т.п. , человек разговаривает так как вы - с пылом, с жаром, с патриотизмом, то это белая горячка в её острой политической форме.

compare 20 июля 2018 | 08:50

grazschdanin: так вам "патриотизм" для того и нужен,чтобы законы нарушать? так сразу бы и говорили,а то столько словесного мусора ,под которым лежит простое,примитивное даже желание хоть каких-то,но "льготишек"...

sergo_25_26 20 июля 2018 | 09:08

grazschdanin: Патриот Родины и патриот "кооп. Озеро" это совершенно разные вещи. А у вас в голове все смешалось.

grazschdanin 20 июля 2018 | 09:32

sergo_25_26: Да что Вы всё про "Кооператив Озеро"... Про "Змеиную горку" слышали? Почитайте, очень интересно. Там никакие кооперативы озеро рядом не стояли.

zver777 20 июля 2018 | 08:36

Очкастый клоун, у нас нет смертной казни в отличии от демократических штатов и нет сроков в 150 лет. Так что отсидишь свое и выйдешь с чистой совестью. Вон Ходор не даст соврать.
Тем более наши хоть правозащитники и либерастные журналисты не будут без работы сидеть. Да и бабе Лие будет о ком по причитать.

varangian2011 20 июля 2018 | 08:37

Вчера только говорил что он подданый Великобритании, и что обращение о его выдаче к Трампу - совсем не по адресу. Сегодня уже просит Трампа не выдавать его. Что-то совсем с головой у старика Браудера стало.

vladimir1_57 20 июля 2018 | 08:43

varangian2011: Что-то с головой
\\
Это у него не голова, а пукана - жим-жим )

vedma2017 20 июля 2018 | 08:55

varangian2011:
Никого он ни о чем не просит.
Вы что, верите путинским пропагандистам, переворачивающим информацию с ног на голову, и откровенно врущим при переводе ?

vedma2017 20 июля 2018 | 08:51

Фу, какая глупая "новость".
Его, в принципе, никто "отдать" не может.
Хотелки путина никто всерьез не воспринимает. Умственно отсталые - не в счет.

tanber 20 июля 2018 | 08:52

Чушь какая то! Браудер гражданин Великобритании и как США могут выдать его и кому! Это только РФ может устраивать на чужой территории какие то референдумы другие страны такого себе позволить не могут! Все это информационный вброс! Что б народ отвлечь от повышения пенсионного возраста и других мер обдираловки! Пустой разговор! Ни о чем!

ed10075 20 июля 2018 | 08:53

Передёргивает Эхо. Браудер ничего не просит, а говорит о возможных последствиях. И не Трампу, а CNN.

golevan 20 июля 2018 | 08:56

Это что за хрень вбросана? Уильям Браудер подданый ее Величества и Трамп при все своем желании не может никуда его отдать.
Эхо.. охуело? Галимую желтизну кидать

polba 20 июля 2018 | 09:15

golevan: На самом деле, ещё как может. Арестовать в США и отправить в наручниках в страну, где его обвиняют в целой куче преступлений. И именно потому, что Браудер НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНИНОМ США.

marktretiy 20 июля 2018 | 09:20

А где прямая речь "Прошу"? Тень на плетень наводите, господа журналисты?

rom8883 20 июля 2018 | 09:26

Смерть Магницкого не изменится от допроса Браудера.

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