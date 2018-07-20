«Майкрософт» пресекла попытки хакерских атак в отношении кандидатов на промежуточных выборах в Конгресс
Корпорация «Майкрософт» зафиксировала и пресекла попытки хакерских атак в отношении ряда кандидатов на промежуточных выборах в американский Конгресс. Об этом заявил вице-президент компании по безопасности пользователей Том Бёрт. По его словам, атаки велись в отношении трёх кандидатов. Злоумышленники попытались получить доступ к данным на компьютерах жертв с помощью интернет страницы, которая выглядела как точная копия сайта «Майкрософт», но содержала вредоносный код для заражения системы. Бёрт не уточнил, откуда могли производить указанные атаки, отмечает агентство ТАСС.
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