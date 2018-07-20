Помпео:Администрация США не допустит, чтобы российские правоохранители допрашивали американских представителей

Об этом заявил Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео. По его словам, президент Трамп был однозначен в том, что «мы не будем принуждать американцев отправляться в Россию, чтобы там их допрашивали», — сказал Помпео. Впрочем, во время встречи Трамп охарактеризовал предложение Путина, как интересное.