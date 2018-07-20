Помпео:Администрация США не допустит, чтобы российские правоохранители допрашивали американских представителей
Об этом заявил Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео. По его словам, президент Трамп был однозначен в том, что «мы не будем принуждать американцев отправляться в Россию, чтобы там их допрашивали», — сказал Помпео. Впрочем, во время встречи Трамп охарактеризовал предложение Путина, как интересное.
Комментарии6
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serg_anat 20 июля 2018 | 08:20
Ну есстессно... Но ваших вы нам непременно выдайте на допрос...
Мы вам свой пряник и не собирались давать.., а вот ваш пряник с удовольствием скушаем.
banyi3 20 июля 2018 | 08:24
Вообще то предложение было другое! Комиссия из США приезжает в Россию и допрашивает подозреваемых, А комиссия из РФ приезжает в США и допрашивает подозреваемых там.
olegleon 20 июля 2018 | 08:36
banyi3: а они делают вид, что не слышали этого.
vezdehod 20 июля 2018 | 09:09
Если Россия это уже делает давно (не даёт разрешение допрашивать своих представителей). то о чём может идти речь?
grazschdanin 20 июля 2018 | 08:26
Помпео:Администрация США не допустит, чтобы российские правоохранители допрашивали американских представителей
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Ну что ж... самые демократичные дают пример: и им тоже следует забыть свои хотелки - допрашивать граждан других стран.
nemez1 20 июля 2018 | 08:47
а сичас Дрыманов и Ко будут расследовать американские преступления.