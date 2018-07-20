Глава оргкомитета Чемпионата мира по футболу назвал акцию Pussy Riot во время финального матча первенства «фишкой»
Глава оргкомитета Чемпионата мира по футболу назвал акцию Pussy Riot во время финального матча первенства «фишкой» и «драматическим поворотом». При этом в интервью газете «Советский спорт» Алексей Сорокин отметил, что ему все случившееся показалось крайне неприятным. Он добавил, что стюарды, которые допустили подобное, получат дисциплинарные взыскания.
Инцидент произошел в разгар финальной встречи между сборными Хорватии и Франции, на газон «Лужников» выбежали четыре участника группы Pussy Riot и среди них издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. За свою акцию все они получили по 15 суток ареста и трехлетний запрет на посещение массовых спортивных мероприятий.
Комментарии1
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yralez 20 июля 2018 | 08:13
Фишка это ваш мандиаль,...несмотря на спущенные лярды