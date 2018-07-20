Глава оргкомитета Чемпионата мира по футболу назвал акцию Pussy Riot во время финального матча первенства «фишкой» и «драматическим поворотом». При этом в интервью газете «Советский спорт» Алексей Сорокин отметил, что ему все случившееся показалось крайне неприятным. Он добавил, что стюарды, которые допустили подобное, получат дисциплинарные взыскания.

Инцидент произошел в разгар финальной встречи между сборными Хорватии и Франции, на газон «Лужников» выбежали четыре участника группы Pussy Riot и среди них издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. За свою акцию все они получили по 15 суток ареста и трехлетний запрет на посещение массовых спортивных мероприятий.