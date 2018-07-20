Экс-президент Каталонии Карлес Пучдемон не будет депортирован в Мадрид

Испанские правовые органы отозвали европейский приказ об аресте, который снова вступил в силу в феврале. В настоящее время политик находится в Берлине.

Испания отказалась от требования выдачи Пучдемона из-за решения суда германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Согласно этому вердикту каталонский политик не может быть привлечен в ФРГ к ответственности по статье организация восстания и путча.

Немецкие судьи на прошлой неделе известили, что этот состав преступления не соответствует ни одной статье УК ФРГ. Однако Пучдемону может быть вменено в вину хищение государственных средств, неправомерно использованных на проведение в прошедшем октябре референдума о независимости Каталонии.

Это означает, что и в Испании политик не может предстать перед судом как организатор восстания. По этой статье ему грозило бы до 25 лет лишения свободы.

Поскольку теперь обвинить Пучдемона как повстанца невозможно, Верховный суд в Мадриде решил отозвать европейский приказ об аресте. Главный судебный следователь в Испании подчеркнул, что высшая юридическая инстанция земли Шлезвиг-Гольштейн лишила его дееспособности в этом деле. Он также обвинил немецкую юстицию в саботаже и нежелании сотрудничать.

Мадридский суд отозвал также европейские приказы об аресте пятерых других участников сепаратистского движения Каталонии, которые бежали за границу. Однако это не означает, что одновременно будут аннулированы испанские приказы об аресте.