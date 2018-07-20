Глава разведки США посмеялся над новостью о приглашении Владимира Путина в Вашингтон
Как стало известно накануне, российского президента позвал к себе его американский коллега Дональд Трамп.
Прокомментировать приглашение Путина в Вашингтон главу Национальной разведки США Дэна Коутса попросили в эфире телеканала NBC News. Сначала он рассмеялся, затем попросил повторить эту новость еще раз, и, наконец, заявил, что это «будет чем-то особенным».
Ранее Коутс высказывал опасения по поводу того, что недавняя встреча Путина и Трампа на саммите в Хельсинки прошла в формате тет-а-тет. Содержание беседы двух лидеров неизвестно, при этом они оба заявили, что встреча прошла отлично.
Накануне стало известно, что Трамп дал указание своему советнику по нацбезопасности Джону Болтону пригласить Путина в Вашингтон осенью. В Белом доме сообщили, что стороны уже обсуждают этот вопрос. Какие-либо детали грядущей встречи, в том числе ее дата, пока неизвестны.
После встречи с Путиным американские СМИ подвергли Трампа критике за недостаточно жесткую линию в общении с российским президентом. В частности, Трамп заявил, что верит словам Путина о невмешательстве России в американские выборы. Позднее американский лидер опроверг свои же слова.
Комментарии16
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ostapbey 20 июля 2018 | 08:07
Вован Вована пригласил.
Даже..
ostapbey 20 июля 2018 | 08:09
В гости на Лексусувскую родину, на поминки предыдущего царя с намеком??
Даже?
serhio_25__ 20 июля 2018 | 08:15
ostapbey: Ничего себе, как пиндосных русофобов коряжет от Путина. Не удивлюсь, если они взорвутся от собственной желчи, если Путин все же приедет в США.
varangian2011 20 июля 2018 | 08:25
serhio_25__: Мы то думаем, почему вдруг пенсии отменили сразу после его встречи с Трампом. А теперь он поедет в логово врага на какую-то странную повторную встречу. Не иначе многомиллиардный выкуп собранный с наших обнищавших стариков вражине повезет. Так кто из нас русофоб ???
avp235 20 июля 2018 | 08:31
varangian2011:
Думаю, что Трамп скопировал тактику Путина: врать, врать, и ни слова правды. Это лишает Путина преимущества в переговорах.
serhio_25__ 20 июля 2018 | 08:33
varangian2011: Сочувствую, что у вас в Укропии пенсии отменили.
j_partizan 20 июля 2018 | 08:10
Особенным и при этом ошибочным было сближение России и США в 90-х - начале 2000-х.
compare 20 июля 2018 | 08:15
j_partizan: это как же тебя,да забыли спросить? хотя как,если не только тебя,но и племени вашего,шакалячьего не было на свете(что только на пользу ему было)...
banyi3 20 июля 2018 | 08:12
Согласен с главой национальной разведки - это было бы чем то особенным! ))) ФСО, ФСБ, ГРУ, МО - нервно поёжились, организация то на них ляжет.
physics 20 июля 2018 | 08:15
Реакция человека, к которому рыба сама плывет...
grazschdanin 20 июля 2018 | 08:17
Это что за дикая реакция от самой толерантной, свободной и демократической Америки на возможность встречи двух глав государств? Я иногда офигеваю от их неподобающего поведения.
varangian2011 20 июля 2018 | 08:20
Точно бы так приглашение в Россию Браудера высмеял бы глава ФСБ. )
korikov 20 июля 2018 | 08:28
"Американские СМИ подвергли Трампа критике за недостаточно жесткую линию..."
А как вообще понимать факт критики со стороны СМИ?
Критика - это анализ, оценка и суждение о явлениях какой-либо из областей человеческой деятельности.
Считается, что СМИ должны критиковать власть, то есть осуждать. Получается, что через осуждения СМИ должны воздействовать на власть, то есть оказывать влияние. Ну а если СМИ финансируются политически заинтересованными лицами или корпорациями, то выходит так, что эти СМИ оказывают влияние на власть в интересах своих спонсоров.
Вот это как раз про американские СМИ.
Эти воинственные твари, которых по недоразумению называют СМИ, хотят больше жесткости между властями двух ядерных сверх держав. Так же они критиковали не достаточно жесткую позицию в отношении Ирака и потом со слюной у рта поддерживали и оправдывали вторжение в эту страну. И это западные СМИ. У них руки по локоть в крови.
andreyoo 20 июля 2018 | 08:37
А над чем именно посмеялся Глава разведки США? Таки "над новостью о приглашении Владимира Путина в Вашингтон" или все же над Президентом США?
ostapbey 20 июля 2018 | 08:56
andreyoo: ты журнал ТАЙМ смотрел?
А ты посмотри в разделе про макароны.. варёные.
Даже
trender 20 июля 2018 | 08:39
Вова, не едь! Заманивают! Они собрали твой биоматериал.