Глава разведки США посмеялся над новостью о приглашении Владимира Путина в Вашингтон

Как стало известно накануне, российского президента позвал к себе его американский коллега Дональд Трамп.

Прокомментировать приглашение Путина в Вашингтон главу Национальной разведки США Дэна Коутса попросили в эфире телеканала NBC News. Сначала он рассмеялся, затем попросил повторить эту новость еще раз, и, наконец, заявил, что это «будет чем-то особенным».

Ранее Коутс высказывал опасения по поводу того, что недавняя встреча Путина и Трампа на саммите в Хельсинки прошла в формате тет-а-тет. Содержание беседы двух лидеров неизвестно, при этом они оба заявили, что встреча прошла отлично.

Накануне стало известно, что Трамп дал указание своему советнику по нацбезопасности Джону Болтону пригласить Путина в Вашингтон осенью. В Белом доме сообщили, что стороны уже обсуждают этот вопрос. Какие-либо детали грядущей встречи, в том числе ее дата, пока неизвестны.

После встречи с Путиным американские СМИ подвергли Трампа критике за недостаточно жесткую линию в общении с российским президентом. В частности, Трамп заявил, что верит словам Путина о невмешательстве России в американские выборы. Позднее американский лидер опроверг свои же слова.