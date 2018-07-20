В суде по делу чеченского правозащитника Оюба Титиева состоялся допрос свидетелей обвинения
Правда, по существу дела Шалинскому городскому суду их показания пока что дали мало.
Слушания по существу начались с ходатайства защиты Оюба Титиева о переносе заседания в связи с занятостью своего коллеги Ильи Новикова в другом процессе. Он не смог прилететь из Нижнего Новгорода в Шали. Вопрос о территориальной подсудности и слушаниях за пределами Северного Кавказа сегодня не поднимался. Судья Мадина Зайнетдинова ходатайства о переносе заседания не поддержала, возражали также прокурор Курчалоевского района Джабраил Ахматов и гособвинитель Милана Байтаева.
Зато они вызвали сегодня в суд 15 свидетелей. Это сотрудники поселковых подразделений полиции близ того места, где 9 января был задержан Оюб Титиев. Тогда около его Лады Калина нашли пакет с 207 граммами марихуаны. Явились только 13 полицейских, правда по-русски говорить могли далеко не все. Некоторые служат в МВД, не просто не умея читать, но и в буквальном смысле не понимая языка, на котором составляют протоколы.
Достоверность показаний вызывает большие сомнения, есть впечатление, что сотрудники полиции получили указания, о чем им не стоит говорить. Об этом рассказал адвокат Петр Заикин.
Оюб Титиев своей вины не признает. Суд по этому делу продолжится 26 июля.
Комментарии2
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olenenok_zed 20 июля 2018 | 08:10
Некоторые служат в МВД, не просто не умея читать, но и в буквальном смысле не понимая языка, на котором составляют протоколы. (с)
ага )) прям такие будут служить )))
просто приказали дурака валять )))
murad_manapov 20 июля 2018 | 08:45
/////Тогда около его Лады Калина нашли пакет с 207 граммами марихуаны.///// ОКОЛО? вокруг да около