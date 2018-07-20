Кремль наградит членов Центризбиркома орденами за президентские выборы
Кремль наградит членов Центризбиркома орденами за президентские выборы – пишет РБК, со ссылкой на источники. Закрытый указ о присвоении различный наград был подписан вскоре после окончания президентской гонки. Зампредседателя ЦИК Николай Балуев получит орден Александра невского, а секретарь Майя Гришина – орден Почета. При этом уточняется, что главу Центризбиркома Эллу Памфилову наградили ранее. Ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством».
На прошедших выборах Владимир Путин набрал рекордное количество голосов. Его поддержали почти 77 процентов избирателей.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
varangian2011 20 июля 2018 | 08:07
Для в очередной раз обманутого ЦИКом народа это - ордена позора.
sergeya48 20 июля 2018 | 08:17
varangian2011:Орден почётной бороды.
kottigr1 20 июля 2018 | 08:18
sergeya48: Заслуженные деятели ЦИКа получат звания "Заслуженные деятели ЦИРКа"..
viktorova 20 июля 2018 | 08:13
Тьфу на эти награды. Полная девальвация российских орденов, медалей и званий.
chapter_2 20 июля 2018 | 08:18
viktorova: Киндер-сюрприз получил госнаграду за мужество во время дефолта 1998 г. и по случаю его 20-й годовщины.
chapter_2 20 июля 2018 | 08:13
Для государства демократия не является необходимостью - фараоны, султаны и абсолютные монархи на протяжении веков обходились без всякой демократии. Равное право граждан на участие в управлении государством обеспечивает только демократия.
Демократия нужна гражданскому обществу, чтобы подбирать кадры для управления государством и удерживать подобранные кадры и властные органы государства от возможных злоупотреблений.
Государство не имеет права на участие в голосовании, поэтому оно не имеет права вмешиваться в ход избирательной компании, тем более проталкивать во властные органы своих фаворитов.
Вмешиваясь в проведение процедуры отбора кадров (выборы), государство нарушает исключительное и равное право граждан на участие в управлении государством и искажает волю гражданского общества.
Выборы должны проводиться избиркомами и политическими партиями - институтами гражданского общества, независимыми от государства во всём, кроме финансирования их работы. Электронная система подсчёта результатов выборов не должна контролироваться государством.
Обязанность государства при демократии - проводить ротацию кадров в соответствии с волеизъявлением гражданского общества.
mamiluk 20 июля 2018 | 08:20
За преданность -пистолии...
sedoi63 20 июля 2018 | 08:21
Нужно обязательно наградить членов Верховного суда России за то, что утвердили решение ЦИК и дали добро на регистрацию кандидатом в президенты Путина, вопреки действию 81 статьи ч.3 Конституции РФ.
anemon 20 июля 2018 | 08:33
Да, уж. Фальсификация результатов выборов, а также проведение их с нарушением всех законов и главного - Конституции, дорогого стОит. И система уже - секретные герои. Награждать будут, как крымнашистских журналюг - под покровом ночи?
isnowanaarene 20 июля 2018 | 08:51
Ребят, а ведь уссаться можно от таких "новостей", не замечаете? Какой Оруэлл, какая) Кафка, мы живём уже в этом. А эти козловоды, похоже, просто прикалываются, прикидывая, ну на сколько их ещё хватит?