Производитель люксовой одежды Burberry сжег нераспроданную продукцию на сумму более 30 миллионов евро
По данным BBC, это было сделано с целью защитить свой бренд. Так поступают и многие другие производители, чтобы нереализованный товар не своровали и не перепродали по более низким ценам. В Burberry отметили, что процесс сжигания можно считать экологичным. Однако активисты уже возмутились таким подходом.
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serhio_25__ 20 июля 2018 | 07:51
Вот негодяи, а ведь должны были раздать одежду нищим и малоимущим. Где все хомячки, которые должны осудить столь бессовестный акт?