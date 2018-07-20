Владимир Путин упразднил три президентских совета и одну комиссию при главе государства
В соответствии с указом, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, работу прекратят советы по модернизации и инновационному развитию, по развитию финансового рынка, а также экономический совет. В связи с подписанным документом, почти 70 президентских указов и распоряжений потеряли свою силу.
Комментарии4
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andreykochnev 20 июля 2018 | 07:47
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
balamuto 20 июля 2018 | 07:52
Зачем советы, когда есть царь?
ostapbey 20 июля 2018 | 08:05
И напутственное слово дал отпущенным??Мол типа что денег нет, но вы держитесь..
Как Сережа Марков и Костя Косачев держатся.. Из энтузиама. А влт Няшке сказали "товсь! На выход'
Даже..
ppvngavr 20 июля 2018 | 08:07
Не хватает еще одного и главного указа:
о ликвидации института Президента и введение конституционной Монархии с пожизненным царствованием Путина и наследованием Царства его детьми, внуками и т.д.
Это полностью соответствовало бы Российской цивилизационной идентичности, о которой сказано в публикации "Истоки реки, текущей никуда":
http://www.proza.ru/2018/05/06/842