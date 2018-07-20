Владимир Путин упразднил три президентских совета и одну комиссию при главе государства

В соответствии с указом, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, работу прекратят советы по модернизации и инновационному развитию, по развитию финансового рынка, а также экономический совет. В связи с подписанным документом, почти 70 президентских указов и распоряжений потеряли свою силу.