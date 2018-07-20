В Челябинске задержан замминистра экономического развития области Антон Бахаев

Он также руководил подготовкой саммитов ШОС и БРИКС. Как пишет ТАСС, чиновника подозревают в хищении бюджетных средств. Детали дела не раскрываются, но, по некоторым сведениям, претензии могут быть связаны с проведением в прошлом году российско-казахстанского форума.