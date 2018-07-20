В Министерстве иностранных дел считают, что работа их канала в «Телеграме» не нарушает закон
Об этом сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что не видит противоречия, так как решением суда была заблокирована лишь работа самой платформы, а не работа на ней. Захарова подчеркнула, что МИД консультировался по этому вопросу с Роскомнадзором и получил разъяснения на этот счет.
Операторы связи приступили к блокировке мессенджера в середине апреля. Доступ к сервису было решено закрыть из-за его несогласия предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. При этом «Телеграм» продолжает работать на территории страны.
Комментарии5
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vasyakirin 20 июля 2018 | 07:46
Т.е., незаконно пересекшую границу санкционку можно жрать, лишь бы ни кто не узнал?
a_111111 20 июля 2018 | 07:48
Машка против ФСБ
polsan 20 июля 2018 | 07:51
Захарова "не видит противоречия, так как решением суда была заблокирована лишь работа самой платформы, а не работа на ней". ))
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— Говори, мудрейший!
— Когда принцесса видит сон про не сон, ей кажется, что сон не сон про сон, а думает что сон про не сон... Надо сказать принцессе, что сон — это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон — не сон...
— А что скажет наимудрейший?
— Поистине, пути всезнания неисповедимы, осознание знания есть признак незнания, осознание незнания... А почему я?
— Ээээ... Повелеваем про сон сказать, что это не сон, а сон — это пронесон! (с)
Волшебная лампа Алладина
gregor 20 июля 2018 | 07:54
В Министерстве иностранных дел считают, что работа их канала в «Телеграме» не нарушает закон
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Интересное объяснение ....... .
Если организацию ...скажем ..... " Бей Россию " ,,,запретили в России , работать в организации этой , Захаровой можно ?
varangian2011 20 июля 2018 | 08:04
gregor: Держат весь народ за быдло, и даже не пытаются скрыть это.