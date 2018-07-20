Республиканцы не позволили допросить в Конгрессе страны переводчицу, которая работала на встрече Трампа и Путина
Как пишет «Интерфакс», на ее вызове в комитет по разведке настаивали представители Демократической партии. Они хотели знать, не заключал ли Дональд Трамп каких-либо секретных сделок с Владимиром Путинным и не подвергали ли он риску национальную безопасность. Как отметил Член палаты представителей, Трамп, якобы, уже не раз вставал на сторону Путина.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sg91 20 июля 2018 | 07:41
Небольшущая гражданская война республиканцев с демократами оздоровила бы как американское общество, так и мир в целом..
banyi3 20 июля 2018 | 07:43
sg91: Хотелось бы посмотреть на войнушку грозных боевых геев с побережья с простыми фермерами с мозолистыми руками )))
serhio_25__ 20 июля 2018 | 07:48
Так эти русофобский шизоиды заявляют, что Путин на себе принес прослушку и сделал запись встречи с Трампом и теперь этой записью шантажирую оного.
ymnikymnik 20 июля 2018 | 08:02
Тут без допроса всё ясно ! Путин засветил своего агента.
max3446 20 июля 2018 | 08:07
дак кто на самом деле жаждет конфронтацией между Россией и пендостаном? Кто бегает и истерит опасаясь что между странами какие то договоренности будут? На месте Трампа я бы попросил Путина ввести в пендостан российский миротворческий контингет тысяч в 50 миротворцев с тяжелой техникой, упразднил бы Конгресс с Сенатом навечно, и взял бы единоличную власть в американском округе России как наместник, или губернатор