Москва требует от Вашингтона разъяснить утверждения о якобы «незаконных» поставках в КНДР нефтепродуктов

Об этом написал в твиттере исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Ранее США обвинили Северную Корею в нарушении санкционного режима и скрытном получении нефти в обход запретов. В связи с этим, по данным агентства Рейтер, Вашингтон потребовал от Москвы и Пекина немедленно прекратить экспорт углеводородов Пхеньяну. Однако Россия и Китай не поддержали Соединенные Штаты в этом вопросе и предложили представить убедительные доказательства того, что лимит поставок исчерпан.