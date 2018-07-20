Москва требует от Вашингтона разъяснить утверждения о якобы «незаконных» поставках в КНДР нефтепродуктов
Об этом написал в твиттере исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Ранее США обвинили Северную Корею в нарушении санкционного режима и скрытном получении нефти в обход запретов. В связи с этим, по данным агентства Рейтер, Вашингтон потребовал от Москвы и Пекина немедленно прекратить экспорт углеводородов Пхеньяну. Однако Россия и Китай не поддержали Соединенные Штаты в этом вопросе и предложили представить убедительные доказательства того, что лимит поставок исчерпан.
Комментарии3
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banyi3 20 июля 2018 | 07:23
Как дети малые! Какие такие доказательства??? С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ УВЕРЕННОСТИ... Мало что ли)
lenin3 20 июля 2018 | 07:23
Ептыть,Москва,значит,поставляет,а Вашингтон должен разъяснять? А сами мы,российские дипломаты,типа,не местные и ничего не знаем? Достойных работников готовят на платных отделениях МГИМО...)))
ensebeo 20 июля 2018 | 07:38
Ихтамнепоставляли.