МВД Казахстана задержало подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена

Сейчас ведутся поиски соучастника – пишут РИА Новости. Как стало известно ранее 25-летний спортсмен поступил в одно из медицинских учреждений Алма-Аты с ножевым ранением. По данным полиции, Тен был ранен в результате нападения автоворов, которых он застиг при попытке кражи зеркал с его автомашины.