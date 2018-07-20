МВД Казахстана задержало подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена
Сейчас ведутся поиски соучастника – пишут РИА Новости. Как стало известно ранее 25-летний спортсмен поступил в одно из медицинских учреждений Алма-Аты с ножевым ранением. По данным полиции, Тен был ранен в результате нападения автоворов, которых он застиг при попытке кражи зеркал с его автомашины.
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