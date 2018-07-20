Консервативная Народная партия Испании в ходе внеочередного съезда определится со своим лидером

Ему предстоит не только возглавить политическую силу, но и стать ее следующим кандидатом на пост главы правительства. Два главных претендента определились 6 июля в ходе первого тура внутрипартийных выборов. Больше всего голосов получили бывший вице-премьер, экс-министр территориального управления Сорайя Саенс де Сантамария и вице-секретарь по вопросам коммуникации Пабло Касадо. Всего в праймериз приняли участие шесть политиков, в том числе экс-министр обороны Мария Долорес де Коспедаль. Однако, никому не удалось набрать более 50% голосов, чтобы выиграть в первом туре. Согласно прогнозам, больше всего шансов на победу у Сантамарии, которая считалась «правой рукой» бывшего главы кабинета министров и экс-лидера консерваторов Мариано Рахоя. Она даже предложила своему противнику сняться с выборов и поддержать ее ради единства в партии, но Касадо на это не согласился.

Праймериз начались спустя месяц после того, как возглавлявший партию на протяжении почти 14 лет Рахой был вынужден сложить с себя полномочия из-за обвинений в коррупции в адрес ряда консерваторов. В результате скандала глава правительства получил вотум недоверия от депутатов парламента. Новым премьером был назначен лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес. Рахой не стал участвовать в голосовании по выборам лидера партии и предпочел публично не поддерживать ни одного из кандидатов.