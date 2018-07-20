Госдума поддержала в первом чтении проект о ратификации Конвенции международной организации труда
Согласно ей, размер пенсии в России должны довести до 40% от заработной платы. В долгосрочной перспективе Россия в состоянии обеспечить соответствие требованиям Конвенции. Об этом заявил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов: «Согласно конвенции, обеспечение по старости в виде периодических выплат, составляющих 40% утраченного заработка, должно гарантироваться лицам, которые имеют соответствующих стаж. Российская Федерация сможет в долгосрочной перспективе обеспечить выплату пенсий и других периодических выплат на требуемом конвенцией уровне. Ратификация конвенции позволит закрепить зафиксированные в ней главные принципы организации управления социальным обеспечением в условиях рыночной экономики, правовой базе социального обеспечения России и будет способствовать его развитию по пути наиболее эффективного сочетания механизмов, выработанных международным опытом и подтвердим тем самым приверженность Российской Федерации нормам и принципам международного права». Конвенцию уже ратифицировали 55 стран. В России документ может вступить в силу с 1 января следующего года.
Комментарии1
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pmasel 20 июля 2018 | 07:28
Вся штука в том, что уже сейчас это норма выполняется. Хотя при этом средняя пенсия составляет 34% от средней зарплаты. Считается от медианной зарплаты, а она на 30% ниже средней. По 2017 году что порядка 27-28 тысяч получалось. Росстат раз в 2 года дает статистику по зарплате разбивая получающих на группы по 10%. Вот там эту цифру как-то можно получить.